Šenčur za uvod boljši od Zlatoroga

Danes se je z obračunom med Zlatorogom in GGD Šenčurjem začel 14. krog lige Nova KBM. Zmage z 80:76 so se veselili košarkarji Šenčurja. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto, obračunom med Triglavom in Krko pa je zaradi okužb s koronavirusom v taboru slednjih prestavljen.