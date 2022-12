Visoka zmaga Heliosa, Krka s tesno zmago ostaja neporažena

Za uvod v enajsti krog lige Nova KBM so košarkarji Helios Suns že v vknjižili visoko zmago s 96:77 na gostovanju pri Podčetrtku. V petek je Ilirija gostila vodilno Krko in se ji dobro upirala. Novomeščani ostajajo nepremagani (81:75).

Košarkarji Krke so v enajstem krogu zabeležili enajsto zmago. Neporaženi so tudi v ligi Aba 2, kjer bodo naslednji teden na tretjem turnirju v Zlatiborju branili prvo mesto.Ilirija je izgubila devetič v ligi Nova KBM ter sedmič zapored. Zadnjo zmago je dosegla 22. oktobra proti Zlatorogu.

Mladi Ljubljančani so bili vse do zadnjih dveh minut na pragu velikega presenečenja. 98 sekund pred koncem tekme so prišli na točko zaostanka (74:73). A nato je Miha Škedelj zadel trojko, Luka Vončina pa je izgubil žogo in Luki Stergarju omogočil polaganje za 79:73. Pri domačih sta po 16 točk dosegla Adnan Arslanagić (6 podaj) in Jaka Klobučar (trojke 3:4), Žiga Daneu jih je zbral 15 (8 skokov), 13 pa Marko Pajić (8 skokov). Pri zmagovalcih je izstopal Radosav Spasojević z 22 točkami, 17 točk, 7 podaj in 6 skokov pa je prispeval Rok Stipčević (indeks 22).

Trener Heliosa Dejan Jakara. Foto: Grega Valančič/Sportida Domžalčani so na tekmi s Podčetrtkom na začetku druge četrtine z delnim izidom 20:0 pobegnili na 43:23 in razliko brez težav zadržali do konca. Domžalčani, ki bodo v Zlatiborju v drugi ligi ABA prihodnji teden branili stoodstoten izkupiček s prvih dveh turnirjev in vodstvo na lestvici, so od edinega poraza v državnem prvenstvu konec oktobra nanizali sedem zmag.

Pri Domžalčanih, ki so zadeli 13 trojk iz 25 poskusov in imeli 58-odstotni met iz igre, je pet igralcev doseglo vsaj 14 točk. Največ jih je zbral Austin Luke (16 točk, trojke 4:7), največ skokov je imel Urban Oman (8 skokov, 15 točk), največ podaj pa Blaž Mahkovic (7 podaj, 14 točk). Pri domačih je Žan Kosič zbral 21 točk (7 podaj), Simo Atanacković pa 20 (trojke 4:7).

Liga Nova KBM, 11. krog:

Sreda, 14. december:

Petek, 16. december:

Sobota, 17. december:

Ponedeljek, 19. december:

Lestvica: