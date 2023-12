Poraz Krke, s Heliosom sta znova poravnana na vrhu

Z obračunom Šenčurja in Triglava se je v petek začel deseti krog košarkarske lige Nova KBM. Domači so lokalni dvoboj dobili z 92:75. V soboto je Rogaška gostila Ilirijo in izgubila s 63:94, v ponedeljek pa so Slatinčani na zaostali tekmo s 84:80 presenetili Krko. Na ponedeljkovih tekmah tega kroga so košarkarji Heliosa premagali Hopse Polzelo z 78:66, LTH Castings pa Terme Olimia z 91:88.

Košarkarji Kansai Heliosa so se po dveh porazih v prvi polovici novembra (Rogaška, Šenčur) vrnili na zmagovalno pot. V domači dvorani so v desetem krogu premagali Hopse Polzelo in se z osmo zmago, tretjo v nizu, utrdili pod vrhom lige Nova KBM. Varovanci trenerja Damjana Novakovića so vprašanje zmagovalca rešili v tretji četrtini, ki so jo po zaostanku ob polčasu dobili s 27:10. Prednost desetih točk so nato brez pretiranega napora zadržali do konca.

Pri Heliosu je bil najboljši strelec Rok Nemanič s 17 točkami (trojke 5:10), največ skokov je imel Miloš Glišić (8 skokov, 13 točk), največ podaj je zbral Nejc Barič (8 podaj, 9 točk). Na drugi strani sta izstopala Cooper Robb z 18 točkami (trojke 4:9), 7 skoki, 7 podajami in 6 izgubljenimi žogami ter Timon Petrovič (16 točk, 8 skokov).

Foto: Mega MIS/Ivica Veselinov Helios je tako pri osmih zmagah in dveh porazih. Enako pa po odigrani zaostali tekmi z Rogaško tudi Krka. Novomeščani so namreč izgubili, kar je njihov četrti poraz na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih.

Rogaška se je zasluženo veselila pete zmage, saj je bila vseh 40 minut dovolj pogumna in zbrana, da je v zaključku tekme na krilih Patrika Tabaka ubranila nalet gostov. Slednji je zadel trojko dve minuti pred koncem za 82:74 ter bil natančen v prodoru minuto pred koncem, potem ko so se gostje po dveh trojkah Mihe Škedelja (18 točk, trojke 3:3) približali na vsega dve točki zaostanka (82:80).

Tabak je tekmo končal s 15 točkami, 10 skoki in 7 podajami. Dvojni dvojček je imel tudi Njegoš Sikiraš (17 točk, 10 skokov), pri strelec tekme pa je bil Jordan Session z 19 točkami.

Šenčur kljub 35 točkam Urbihe dobil lokalni dvoboj

Foto: Dragana Stjepanović/ABA2 Kranjčani kljub strelskemu šovu Lovra Urbihe v Šenčurju niso bili kos domačim košarkarjem. Ti so dosegli peto zmago v sezoni, Triglav je ostal pri dveh zmagah.

Kranjčani so hitro povedli za šest točk, ob koncu prve četrtine so izid povsem obrnili domači in po desetih minutah vodili s 24:19. Prednost je od takrat le še rasla in sredi druge tretjine znašala že 14 točk (39:25). Na odmor so domači odšli z desetimi točkami prednosti, a še naprej narekovali ritem v drugem polčasu. Po trojki Primoža Kmetiča je prednost narasla na +17 (63:46), v zadnji četrtini pa dvakrat tudi 24 točk. Varovanci Miljana Pavkovića so tako mirno krmarili proti peti zmagi v sezoni.

Od blizu so spremljali strelski šov Urbihe. Ta je odigral tako rekoč celo tekmo in dosegel kar 35 od skupno 75 točk gostov. Iz igre je zadel 13 od 21 metov, od tega pet trojk iz osmih poskusov. V statistiko je vpisal še sedem skokov. Pri domačih se je z 18 točkami najbolj izkazal Jan Novak (7 podaj), s klopi sta Nejc Martinčič in Alen Malovčić dodala po 15 oziroma 14 točk.

Ilirija odpihnila Rogaško

Foto: www.alesfevzer.com Ilirija je suvereno prišla do šeste zmage v ligi Nova KBM. Rogaška je doživela drugi poraz na zadnjih sedmih tekmah.

Ljubljančani so bili boljši v vseh pogledih. Dobili so skok z 39:32, zadeli so dvanajst trojk, imeli 25 podaj, bili neprimerno agresivnejši v obrambi in predvsem imeli znova niz razpoloženih posameznikov v napadu. Z 21 točkami in stoodstotnim metom 4:4 za dve točki ter 4:4 za tri točke je izstopal Nemanja Šćekić. Po 14 točk sta za Ilirijo prispevala Matic Mikuš (met iz igre 6:6) in Luka Barišić (6 skokov), 13 Sergej Macura (7 skokov) ter Tadej Ferme (5 podaj). Pri Rogaški je Jordan Session dosegel 21 točk (met 8:14, 8 skokov).

Liga Nova KBM, 10. krog

Petek, 1. december:

Sobota, 2. december:

Ponedeljek, 4. december:

Lestvica: