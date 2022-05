Si bo Miami že danes priigral prvo zaključno žogo? Vprašaj pri Butlerju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA se bo v noči na torek nadaljeval boj v finalu vzhodne konference. Na četrti tekmi v seriji se bosta v TD Gardnu v Bostonu udarila domači Boston in Miami, ta po treh obračunih vodi z 2:1 v zmagah. Miami bi z morebitno zmago že prišel do prve zaključne žoge v seriji, a imajo v taboru Heat pred četrto tekmo ogromno dela, saj še vedno ni jasno, ali bo ekipi lahko pomagal prvi zvezdnik Jimmy Butler, ki se je poškodoval v tretji četrtini tretje tekme.

Tako Boston kot Miami imata pred četrto tekmo dolg seznam košarkarjev, ki se spopadajo z različnimi poškodbami. Tako je pri Celtics pod vprašajem nastop Marcusa Smarta, verjetno pa bo za igro pripravljen Jayson Tatum.

Pri Miamiju pa zagotovo ne bo igral Tyler Herro, medtem ko so v negotovosti Jimmy Butler, Kyle Lowry, Max Strus, Gabe Vincent in P.J. Tucker. Butler, ki se je poškodoval na zadnji tekmi, potem ko je prejel udarec v desno koleno, je sicer napovedal, da bo Miamiju pomagal tudi na naslednjih tekmah, a zadnjo besedo bo zagotovo imela zdravniška služba. Kot so še sporočili iz Miamija bodo vsi našteti opravili ogrevanje, na podlagi tega pa se bodo odločili, ali bodo lahko pomagali Miamiju na četrtem srečanju z Bostonom.

Končnica lige NBA, konferenčni finale, vzhod, 4. tekma 2.30 Boston Celtics - Miami Heat /1:2/



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

