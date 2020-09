Grk znova vprašljiv. Bodo Dragić in druščina izkoristili zaključno žogico?

V najkakovostnejši košarkarski ligi na svetu bi danes lahko dobili prvega udeleženca konferenčnega finala. To bi z zmago nad Milwaukee Bucks lahko postal Miami Heat, pri katerem pomembno vlogo igra tudi izkušeni Slovenec Goran Dragić.

Vročica je v mehurčku v Orlandu dobila sedem zaporednih obračunov končnice, tudi na osmem je bila povsem blizu zmage, a se je Milwaukee rešil metle in serijo znižal na 1:3 v zmagah. Milwaukee se je moral večji del zadnjega srečanja znajti brez Giannisa Antetokounmpa. Grški zvezdnik je bil zaradi težav z gležnjem vprašljiv že pred tistim srečanjem, a naposled je le nastopil, pa ne prav za dolgo. V začetku druge četrtine, do katere je v zgolj 11 minutah dosegel 19 točk, je klecnil, padel, odšepal s parketa in predčasno končal tekmo.

Kako si je Antetokounmpo znova poškodoval gleženj:

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH — ESPN (@espn) September 6, 2020

Njegovi soigralci so se na koncu rešili četrtega zaporednega poraza v seriji in se koncu sezone izognili z zmago s 118:115. Ali bo Antetokounmpo soigralcem lahko pomagal na peti tekmi, bodo v njegovem taboru najverjetneje razkrili tik pred zdajci. Za zdaj ostaja na seznamu košarkarjev, katerih nastop je vprašljiv.

Bo Giannis Antetokounmpo znova stisnil zobe ali je poškodba prehuda? Foto: Getty Images

Dragić in druščina so imeli po treh zmagah v konferenčnem polfinalu v rokah tri zaključne žogice za napredovanje med najboljše štiri. Prve niso izkoristili. Bodo drugo?

Lakersi in Houston za drugo zmago

Na drugem srečanju dneva se bosta udarila Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa in Houston Rockets Jamesa Hardna. Po dveh tekmah je serija izenačena na 1:1 v zmagah.

Liga NBA, konferenčni polfinale, 8. september Vzhodna konferenca

Milwaukee Bucks – Miami Heat /1:3/ Zahodna konferenca

Houston Rockets – Los Angeles Lakers /1:1/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

