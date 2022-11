Nicole spremenila urnik Dončiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Dallas Mavericks bi morali ponoči ob 1. uri gostovati pri Orlando Magic, a so začetek dvoboja premaknili na 23.30. Razlog? Tropska nevihta Nicole bo namreč pustošila na Floridi. Pri Dallasu ne bodo mogli računati na pomoč Christiana Wooda, vprašljiv pa je nastop Tima Hardawaya Jr. goran Dragić bo v noči na četrtrek s Chicago Bulls gostil New Orleans Pelicans, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa bo skušal priti do zmage pri Indiana Pacers.