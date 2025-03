Saj ni res, kakšne težave Dallasa! Grozi Mavericksom danes debakel brez primere?

V ligi NBA bo v noči na ponedeljek odigranih osem tekem. Začelo se bo že ob 18. uri z derbijem zahodne konference med Oklahoma Cityjem in Čančarjevim Denverjem, kjer bosta v središču pozornosti Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić, ob 20.30 pa bo zdesetkani Dallas v spopadu za deseto mesto na zahodu gostil Phoenix. Telički se spopadajo z neverjetnimi težavami. Če bi manjkalo vseh deset košarkarjev, ki so vprašljivi ali pa že odpisani za današnji spopad, bi morala Kiddova četa celo predati srečanje zaradi premajhnega števila zdravih igralcev!

V ligi NBA bo pestro že popoldan in zvečer. Nedeljski matineji ponujata zelo zanimiva srečanja, ki se bosta začela v atraktivnih terminih za ljubitelje košarke v Evropi. Ob 18. uri se bosta v derbiju zahodne konference spopadla Oklahoma City in Denver, pri katerem znova kandidira za srečanje slovenski reprezentant Vlatko Čančar. V središču pozornosti bo obračun osrednjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone. To sta Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Srb Nikola Jokić, ki se je na zadnji tekmi proti Phoenix podpisal pod zgodovinski presežek lige NBA, svojstven trojni dvojček, kot ga na drugi strani velike luže še ni bilo (31 točk, 21 skokov in 22 asistenc).

Dallas ima le sedem povsem zdravih košarkarjev!

Pri Dallasu imajo silne težave zaradi odsotnosti številnih košarkarjev. Foto: Reuters Ob 20.30 se bo dogajanje v ligi NBA preselilo v Teksas, kjer po za mnoge nelogični selitvi Luke Dončića in prekletstvu poškodb, ki že dalj časa krčijo vrste teličkov, med navijači Dallasa že dolgo ni zaznati optimizma oziroma pozitivne energije. Zvečer v Dallasu gostuje Phoenix, ki bi se z zmago še približal desetemu mestu. Tega trenutno zaseda Kiddova četa, ki pa je na zadnjih sedmih tekmah zmagala le enkrat.

Zaradi odsotnosti številnih najboljših igralcev, najbolj pogreša Kyrieja Irvinga, ki je zaradi hude poškodbe kolena že sklenil sezone, zvezdniški novinec Anthony Davis pa je za Dallas po prihodu iz Los Angelesa odigral le eno tekmo, a nato na njej staknil poškodbo, zaradi katere ni na voljo soigralcem že mesec dni. Deseto mesto je zadnje, ki pelje v dodatne kvalifikacije za play-in, zato pri obeh ekipah ne bo manjkalo motivacije.

Bo imel Jason Kidd zvečer sploh na voljo osem igralcev za srečanje s Phoenixom? Foto: Reuters

Poraja pa se vprašanje, kakšna bo sploh usoda tekme. Bo Dallas sploh lahko odigral srečanje? Na seznamu poškodovanih se namreč nahaja kar deset košarkarjev. Od tega jih osem zagotovo ne bo nastopilo proti Phoenixu. To so Kyrie Irving, Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, P.J. Washington Olivier-Maxence Prosper, Jaden Hardy in Kai Jones. Za nastop sta vprašljiva Dante Exum in Caleb Martin. Oba sta nastopila v petek proti Memphisu (111:122), Martin le dogovorjenih omejenih 15 minut. Če bosta nared, bo Dallas lahko odigral tekmo, saj bo imel na voljo dovoljšnje število igralcev (minimalno jih mora biti vsaj osem), drugače pa jo bo primoran celo predati.

Za zdaj so izmed zdravih igralcev na voljo le Klay Thompson, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Brandon Williams, Naji Marshall, Kessler Edwards in Dwight Powell. Torej sedem igralcev. Za to, da bi se tekma s Phoenixom odigrala, bo moral kandidirati vsaj še eden. Exum ali pa Martin. Morda kar oba.

Phoenix bo pogrešal Codyja Martina, sicer brata dvojčka Dallasovega Caleba Martina, Monteja Morrisa in Jalena Bridgesa.

Na nogometni tekmi odmevalo "Fire Nico"

V Dallasu so sicer številni navijači zelo jezni na generalnega direktorja Nica Harrisona. Vzkliki "Fire Nico" (Odpustite Nica) pogosto odmevajo pred dvorano American Airlines Center. Občasno jih je slišati tudi na tekmah, čeprav se za tiste, ki to vzklikajo, ponavadi ne konča najbolj prijetno. Nekateri so morali zaradi tega tudi prisilno zapustiti dvorano. So pa vzkliki, še kako bučni, pred kratkim odmevali tudi v drugih športnih arenah. Na nogometni tekmi FC Dallasa je tako dolgo časa odmevalo "Fire Nico."

FC Dallas fans — “Fire Nico” pic.twitter.com/Kle24nyc2x — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) March 9, 2025

V noči na ponedeljek bo skupno odigranih osem tekem. Na vzhodu bo plenil pozornost derbi med Milwaukeejem in vodilnim Clevelandom.

Luka Dončić bo z Jezerniki znova na delu v noči na torek v Brooklynu. Foto: Reuters

Los Angeles Lakers bodo z Luko Dončićem, nastop LeBrona Jamesa pa je zaradi poškodbe mišice pod vprašajem, v noči na torek (začetek ob 00.30 po slovenskem času) gostovali v New Yorku pri Brooklynu. Ljubljančan je glede bolečin v hrbtu, ki ga motijo vse od padca na tekmi z New Yorkom, po porazu v Bostonu odgovoril, da niso preveč moteče, tako da bi lahko nadaljeval z rednim igranjem za Jezernike.

