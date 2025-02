Antetokounmpo zaradi mečne mišice tudi brez All-Star tekme

Detroit, Houston in Milwaukee gostijo edine tri nedeljske tekme lige NBA. Milwaukee Bucks (27 zmag, 23 porazov) so tako kot tokratni nasprotnik Philadelphia 76ers (20-31) to sezono precej dolžni. Bucks navdušujejo s trojkami, saj jih v povprečju na tekmo dajo kar 14. Seveda pa navdušuje tudi Giannis Antetokounmpo, ki ima povprečje 31,8 točke, 12,2 skoka in 5,9 asistence na tekmo. A grški orjak ne igra že teden dni, saj ima podobno kot Luka Dončić težave z mečno mišico. Izpustil pa ne bo le nedeljske tekme, temveč po poročanju Shampsa Charanie tudi bližajočo All-Star tekmo. Na parket naj bi se vrnil 20. februarja, ko bodo Bucks gostili Los Angeles Clippers. Tudi prvi center Sixersov Joel Embiid ima težave, muči ga levo koleno in je zato vprašljiv za dvoboj z Bucks.

Liga NBA, 9. februar:

Lestvica: