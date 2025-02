Goljufija pri nakupu vozila? Ukrepajte takoj!

Nakup vozila je za večino ljudi pomemben finančni zalogaj in hkrati tudi čustven trenutek, saj se pogosto veselimo novih doživetij na cesti. Toda kaj storiti, ko se kmalu po nakupu izkaže, da je avto poškodovan ali ima skrito napako? V nadaljevanju vam predstavljamo ključne informacije in korake, ki se jih je smiselno držati, da bi zaščitili svoje pravice. Ne pozabite pa, da je vedno tu tudi Pravnik na dlani .

Nakup novega vozila, za katerega se izkaže, da ima napako

Ko kupimo povsem nov avtomobil, pričakujemo brezhibno stanje ter zanesljivo delovanje. A kljub temu se lahko zgodi, da opazimo poškodbe ali napake takoj po prevzemu. V takih primerih je pomembno hitro ukrepanje, dokumentiranje in uveljavljanje pravic.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da mora blago, za katero je garancija obvezna, delovati brezhibno in izpolnjevati značilnosti, navedene v garancijskem dokumentu ali oglasu. Če se izkaže, da tem pogojem ne ustreza, lahko potrošnik najprej zahteva, da se napaka odpravi. Če jim napake v skupnem roku 45 dni ne uspe odpraviti, je proizvajalec dolžan brezplačno zamenjati izdelek z enakim in tehnično brezhibnim novim blagom.

Odločite se lahko tudi za uveljavljanje odgovornosti prodajalca za stvarne napake. Sporočiti jih morate v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, odgovornost prodajalca za stvarne napake pa traja dve leti.

Rabljena vozila in napake

Pri rabljenih avtomobilih je večja verjetnost, da se težave pokažejo šele čez nekaj časa. Včasih gre za skrite napake, ki jih prodajalec morda ni opazil ali pa jih je zamolčal. Postopek uveljavljanja pravic je tu nekoliko drugačen. Odvisno je, ali vozilo kupimo pri avtohiši ali pri posamezniku, saj pri avtohišah kljub rabljenosti velja vsaj minimalna garancija za vozilo.

Koristno je vedeti, da nam zakonodaja poleg pravic, ki izhajajo iz garancije, omogoča tudi dodatno zaščito pravic pri nakupu vozila – uveljavljanje stvarne in uveljavljanje skrite napake. Tukaj je pomembno, da pazimo na klavzulo videno-kupljeno. Če ste opravili ogled vozila in naslednji dan opazite, da nekaj manjka ali je poškodovano, je to v bistvu tudi vaša napaka.

Pri skritih napakah, ki se pokažejo šele po določenem času (npr. težave z motorjem, elektriko ipd.), je pomembno, da čim prej obvestite prodajalca ter dokažete, da je do pomanjkljivosti prišlo že pred nakupom. Ne pozabite vsega temeljito dokumentirati. Napako morate sporočiti v osmih dneh od dneva, ko ste napako opazili, oziroma najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bilo vozilo izročeno.

Klavzula videno-kupljeno in pomen kupoprodajne pogodbe

Kupoprodajna pogodba je ključni dokument, ki varuje tako kupca kot prodajalca. Čeprav marsikdo nakup vozila s fizično osebo sklene zgolj z izmenjavo denarja in prometnega dovoljenja, je to tvegano.

Vedno bodite pazljivi, ali je v kupoprodajni pogodbi vključena klavzula videno-kupljeno. Gre za klavzulo o izključitvi ali omejitvi prodajalčeve odgovornosti za napake na vozilu, ki je v praksi zelo pogosta. Če podpišemo tako klavzulo, se moramo zavedati, da se s tem odpovedujemo uveljavljanju napak na vozilu, kar bi bila sicer naša (zakonska) pravica.

Pisna kupoprodajna pogodba olajša dokazovanje v primeru morebitnega sodnega spora, saj so v njej zajeti vsi ključni pogoji in dogovori. Bolj natančna kot je kupoprodajna pogodba, lažje se je pozneje sklicevati na svoje pravice. Za pravno varnost je torej vredno vložiti nekaj več truda in časa v pripravo dokumentacije, tudi s pomočjo pravnega strokovnjaka.

Pri nakupu avtomobila so me ogoljufali. Kaj torej lahko naredim?

Ko po nakupu vozila odkrijete napako, naj bo ta očitna že ob prevzemu ali skrita, je ključno ukrepati hitro in premišljeno. Najprej zberite vso dokumentacijo (dokaze, račune, fotografije) in čim prej obvestite prodajalca. Če pri tem potrebujete strokovno podporo, vam je vedno na voljo Pravnik na dlani. Za vas pregledamo vse listine, pripravimo potrebna uradna dopisovanja ter vas vodimo skozi postopek uveljavljanja garancije ali stvarne napake od začetka do konca. S tem zagotovimo, da so vaše pravice v celoti spoštovane in ustrezno uveljavljene.

