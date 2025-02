Odkar so lani v Južni Koreji sprejeli zakon, ki bo z letom 2027 prepovedal vzrejo in zakol psov za meso, so v državi zaprli že 40 odstotkov farm pasjega mesa za prehrano ljudi, so danes sporočili s korejskega ministrstva za kmetijstvo. Do konca tega leta naj bi jih zaprli 60 odstotkov.

Od 1.537 kmetij, kolikor jih je bilo ob sprejemu zakona januarja 2024 registriranih na ministrstvu, jih je 623 že zaprlo svoja vrata, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Južna Koreja je z zakonom prepovedala vzrejo in zakol psov za meso ter distribucijo in prodajo takega mesa, obenem pa vzpostavila tudi mehanizem subvencij za pomoč zaposlenim v panogi ob spremembi dejavnosti.

Kršiteljem grozi zaporna ali denarna kazen

Kdor bo prakso vzreje pasjega mesa za prehrano nadaljeval tudi po uveljavitvi zakona v letu 2027, mu grozi kazen do dveh let zapora ali do 30 milijonov vonov (približno 20 tisoč evrov) denarne kazni.

Tradicionalna poraba pasjega mesa v Južni Koreji je v zadnjih desetletjih močno upadla, saj se je povečalo število gospodinjstev z domačimi živalmi.

Raziskave v zadnjih letih kažejo, da velika večina prebivalcev Južne Koreje nikoli ni poskusila pasjega mesa in tega tudi ne namerava storiti. Poleg tega se je večina velikih trgov za to vrsto mesa že zaprla, vladi in raznim združenjem pa je v zadnjem desetletju uspelo ukiniti številne farme in klavnice ter njihovim lastnikom pomagati pri preusmeritvi v drugo dejavnost.