Dvoboj zvezdnikov, ki so ga nazadnje dobili Clippers

Zahodna konferenca lige NHL je nepredvidljiva in izenačena, saj prvo in 12. ekipo loči samo osem zmag. V noči na torek igrajo četrti Los Angeles Clippers (22-13) in deveti Phoenix Suns (19-17). Zvezdniški ekipi sta se pomerili že pred štirimi dnevi.

Kevin Durant in Devin Booker Foto: Reuters Los Angeles Clippers igrajo za četrto zaporedno zmago v domačem Staples Centru. Proti Phoenix Sunsom igrajo drugič v sezoni, pred štirimi dnevi so jih premagali s 131:133. Na zadnjih desetih tekmah so Clippers uspešnejši, saj so dobili sedem tekem, Suns pa pet. Clippers so sicer nazadnje izgubili, in sicer proti mestnim tekmecem Los Angeles Lakersom (103:106).

Prvi strelec Phoenixa je veteran Kevin Durant, ki v povprečju na tekmo dosega 29,6 točke. Tudi po prihodu Jamesa Hardna največ točk za Los Angeles dosega Kawhi Leonard (24,1 točke na tekmo). Na medsebojni tekmi prejšnji teden sta bila najboljša strelca Devin Booker (35 točki) in Paul George (33).

