Noro! Gajser dobil epski dvoboj s Herlingsom v močnem nalivu in preživel blatni potop!

Noro, kakšna prva vožnja na VN Portugalske v MXGP! Dobil jo je Tim Gajser. Po prvem krogu se je močno ulilo in po nekaj krogih epskega dvoboja je premagal Jeffreyja Herlingsa. Nato pa so razmere iz minute v minuto postajale hujše: stoječa voda, blato, komaj so se vozili navzgor v skoke! Jorge Prado je bil na tleh, dvakrat v boksih, z motorjem je imel težave Herlings, samo Gajser je nemogoče razmere premagal z odliko!

Tim Gajser pred štartom, ki bo znova ključen. Foto: Matej Podgoršek Prvi majski dnevi na severu Portugalske niso prav nič pomladni. Temperature so okrog 16 stopinj, deževalo pa je v sredo in četrtek, v petek celo ne, v soboto del dneva, v nedeljo pa je progo za motokros v Aguedi dež namakal že od jutra. Dež sprva ni bil premočan. Številni navijači so se kljub temu že od jutra zgrinjali na prizorišče, ki je od Porta oddaljeno dobro uro. Če blato ni ovira za motokrosiste, ni niti za navijače. Največ podpore je imel vodilni v prvenstvu Jorge Prado (GasGas), saj Španija ni daleč. A vsak pravi ljubitelj motokrosa si je želel tudi avtograma in fotografije s Timom Gajserjem (Honda) in zato 27-letni Slovenec skoraj ni mogel iz svojega bivalnika, ne da bi ga obkrožili navijači. V Aguedo je pripotovalo tudi okoli deset slovenskih.

Motokrosiste na VN Portugalske čaka blatna in spolzka proga, na kateri se bodo delali globoki kanali. Foto: Matej Podgoršek

Jan Pancar si želi boljšega štarta kot v soboto. Foto: Matej Podgoršek Gajser in drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) sta si po sobotnih kvalifikacijah, ki sta jih končala na prvem oziroma 20. mestu, zaželela, da ne bi deževalo. Ta želja se jima ni uresničila. "Dobri štarti. No, prva želja je, da ne bo dežja. Kar zadeva rezultat: zmožen sem okrog desetega mesta, med 15," je v izjavi za Sportal dejal Pancar. Gajser pa se je proti nedeljski dirki ozrl z besedami: "Upam, da mi bosta uspela dobra štarta in dobri vožnji. Na taki progi je pomembno, da si po štartu spredaj. Težko je prehitevati." Pancar je pred štartom v medijskem središču spremljal dirko EMX250. Razmere niso slabše kot v soboto, je ocenil. Pred štartom prve vožnje MX2 so nato še očistili blato s proge, tako je ostala le trda, a drseča podlaga, v kateri pa je tudi veliko kamenja.

Nora prva vožnja v močnem nalivu

Na štartu prve vožnje razreda MXGP proga res ni bila v slabem stanju, stoječe vode in blata skoraj ni bilo. Najbolje je potegnil Gajser in povedel v prvi zavoj. A Jeffrey Herlings (KTM), ki se vrača v staro formo, ga je v drugem krogu prehitel. Nato pa je sledilo več krogov epske bitke med najuspešnejšima dirkačema zadnjih letih. Obenem pa je začelo močno deževati, tako močno ta konec tedna še ni. Gajser je napadal in napadal, tudi tvegal padec. In mu je sredi dirke uspelo, nakar se je Herlingsu odpeljal na varnih pet sekund prednosti.

Že po nekaj minutah dirkanja je s četrtega mesta padel Prado. Moral je v bokse po nova očala in rokavice. Nazadoval je izven prve dvajseterice. Razmere pa so postajale vse slabše, saj je bilo vse več blata, pod skoki pa je zastajala voda in jih je bilo v zadnjih minutah skoraj nemogoče voziti. Herlings in Jeremy Seewer (Kawasaki) sta imela zato težave z motorjem in sta celo ostala brez točk, na 23. in 24. mestu. Prado je moral ob koncu še drugič v bokse, a se je vseeno prebil na 15. mestu, a z več kot krogom zaostanka. Pravzaprav je dirko v istem krogu kot zmagovalec Gajser končalo samo še pet voznikov! Zadnji krogi so bili preživetje. Napako je naredil tudi Romain Febvre (Kawasaki) in drugo mesto prepustil Paulsu Jonassu (Honda). Ta je čez cilj prišel 44 sekund za Timom. Vse pasti je dobro premagal tudi Pancar, ki je končal na devetem mestu.

Gajser je z 20 točkami in ob le šestih točkah Prada prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. Zdaj ima 12 točk prednosti. A sledi še druga vožnja, ob 18.10. Ne dežuje več tako močno, tako da jo bodo najverjetneje lahko izvedli.

MXGP Portugalske, prva vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Pauls Jonass (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Glenn Coldenhoff (Fantic)

5. Brian Bogers (Fantic)

6. Andrea Bonacorsi (Yamaha)

...

9. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

..

15. Jorge Prado (GasGas)

23. Jeffrey Herlings (KTM)

24. Jeremy Seewer (Kawasaki)

Gajser: Samo želel sem priti v cilj

Tim Gajser Foto: Guliverimage "Neverjetno! Na štartu še ni bilo tako hudo, nato pa je začelo močno padati. Dobil sem holeshot, a je bil Jeffrey zelo agresiven in me je prehitel. A sem pritiskal, ga nekajkrat skušal prehiteti, nakar mi je le uspelo. Nato pa so kanali postajali vse bolj globoki. Samo želel sem priti v cilj," je v prvi izjavi po prvi vožnji povedal Gajser. Če je na tej progi krog dolg manj kot dve minuti, so v zadnjih krogih potrebovali tri minute in več, da so ga prevozili.

Skupni seštevek v prvenstvu po prvi vožnji (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 241 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 229 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 202

4. Jeffrey Herlings (KTM) 173

5. Pauls Jonass (Honda) 170

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 141

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 49

Everts dobil prvo vožnjo v MX2

Prvo vožnjo v MX2 je dobil Liam Everts (KTM), pet sekund pred Simonom Längenfelderjem (GasGas). Tretji je bil vodilni v skupnem seštevku sezone Kay de Wolf (Husqvarna), a že s pol minute zaostanka. S progo večjih težav niso imeli, so se pa že začeli delati kanali. Odločilna druga vožnja bo ob 17.10 po srednjeevropskem času.

Brez točk za Peklaja v EMX250

V Aguedi sta bili na sporedu torej še dirki v evropskem prvenstvu. V razredu EMX250 je dirkal Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je bil v prvi vožnji v soboto 32., v drugi v nedeljo pa 25. Skupno je to pomenilo 29. mesto. Po treh od 11 dirk prvenstva EMX250, sam je odpeljal prvo v Madridu in zdaj to v Aguedi, tako še ni osvojil točke. Dirko v Trentinu je zaradi zlomljena kosti v dlani izpustil.