Na delu neposredni tekmeci Dallasa

Sacramento Kings so po treh zaporednih porazih zmagali dve tekmi zapored. V noči na torek bodo gostovali pri Detroit Pistons, kjer bodo skušali ohraniti dobro formo, potem ko so na zadnji tekmi premagali Cleveland Cavaliers, najboljšo ekipo na vzhodu. Kralji so v vzhodni konferenci na devetem mestu in imajo en poraz manj kot Dallas Mavericks, ki so na desetem mestu.

Miami Heat bo na domačem parketu gostil Philadelphia 76ers. Miami ima že zagotovljeno mesto v dodatnih kvalifikacij (play-in op. p.). Vročica bo skušala po dveh zaporednih zmagah iskati novo zmago proti Philadelphii, ki že enajst tekem zapored ni dobila tekme in nima več nobene možnosti za uvrstitev končnico.

