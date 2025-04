Slovenija odšteva, prekrasno darilo za navijače Luke Dončića!

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih kar 11 tekem. Obeta se pester večer, ki bi lahko dodobra premešal in zakuhal vrstni red tik pod vrhom zahodne konference. Luka Dončić se bo z Los Angeles Lakers v zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi, srečanje se bo namreč začelo ob 21.30 po slovenskem času, gostoval pri vodilni ekipi Oklahoma City Thunder. ''To je velikanski izziv,'' pred poslastico večera sporoča 26-letni Slovenec, ki zelo spoštuje prvega asa OKC Shaija Gilgeous-Alexandra. Lani ga je v končnici z Dallasom spravil v slabo voljo. Se mu bo smejalo tudi danes zvečer? Vlatko Čančar bo z Denverjem v pomembni bitki za čim boljše mesto na zahodu gostil Indiano.

Obeta se večer, po katerem bi bilo lahko v zahodni konferenci marsikaj drugače. Na delu bo pet najboljših ekip na zahodu, razen vodilnih Oklahoma City Thunder, ki so si že zdavnaj zagotovili prvo mesto, s tem pa tudi najboljše izhodišče v končnici, pa njihovi najbližji zasledovalci še ne vedo, kako bodo končali redni del. LA Lakers je trenutno na tretjem mestu, a ga v naslednjih dneh čaka pet zelo napornih srečanj.

Če bi na njih nizal poraze, bi lahko zdrsnil celo na sedmo ali osmo mesto, to pa bi pomenilo, da bi morali Luka Dončić, LeBron James, Austin Reaves in druščina iskati pot do nastopa v končnici v dodatnih kvalifikacijah, skrajno nepredvidljivem in zahtevnem play-inu. Zato bodo navijači Jezernikov z zanimanjem spremljali tudi dogajanje na preostalih srečanjih, na katerih bodo v noči na ponedeljek na delu tudi Houston, Denver in Golden State, sosedje na razpredelnici.

Gilgeous-Alexander ali Jokić?

Slovenski virtuoz je na zadnji tekmi proti New Orleansu dosegel 35 točk. Večino v drugem polčasu. Foto: Reuters Zelo zanimivo bo tudi v boju za zadnja mesta na zahodu, ki vodijo v play-in. Nastopila bosta tako Phoenix kot tudi Sacramento, ki skušata ujeti devetouvrščeni Dallas. Slednjega do naslednje tekme, v noči na četrtek bo v težko pričakovanem dvoboju gostil LA Lakers, tako da se obeta čustven večer za vse navijači in nekdanjega dolgoletnega prvega asa franšize Luko Dončića, čaka dolg počitek. Jezerniki bodo na drugi strani do takrat dvakrat gostovali pri vodilni ekipi tekmovanja OKC, ki ima najboljšo obrambo in tretji najboljši napad v ligi. "To je nedvomno velikanski izziv. OKC je z razlogom najboljša ekipa na zahodu. Igrajo izjemno. Imajo košarkarja, ki igra na ravni MVP igralca sezone (v mislih je imel Shaija Gilgeous-Alexandra, op. p.). Celotno moštvo je dobro. Zato bo to za nas velik, zares velik izziv," je LD77 namenil ogromno spoštovanje 26-letnemu Kanadčanu, najboljšem strelcu sezone, ki velja poleg Nikole Jokića (Denver), velikega Dončićevega prijatelja, tudi za največjega kandidata za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone.

Jezerniki bodo v Oklahoma Cityju nastopili v najmočnejši postavi. Na voljo bo tudi LeBron James, ki v zadnjem obdobju čuti manjše bolečine v levi mečni mišici, a bo stisnil zobe. Ne bo le Nemca Maxija Kleberja, ki še ni na voljo, je pa po dolgotrajni odsotnosti vsaj začel z uvodnimi treningi. Pri OKC, ki se lahko za razliko od Lakersov v obračun podajo brezskrbno, bo izmed igralcev, ki imajo pomembnejšo vlogo, manjkal Jaylin Williams, odsotni pa bodo še Ousmane Dieng, Alex Ducas, Ajay Mitchell in Nikola Topić.

Thunder so nazadnje v obračunu vodilnih ekip zahodne konference izgubili v Houstonu (111:125), s tem prekinili niz 11 zaporednih zmag in se dokončno poslovili od ambicioznega cilja, da bi postali šele tretja ekipa v zgodovini lige NBA, ki bi v rednem delu zbrala vsaj 70 zmag. Oklahoma City je v sezono vstopila s sedmimi zaporednimi zmagami, do danes pa vknjižila le 13 porazov. Kar trikrat so izgubili proti Dallasu, dvakrat proti Denverju, Houstonu, Golden Statu in Minnesoti, enkrat proti San Antoniu in Clevelandu. Proti tekmecem iz vzhoda je tako ekipa OKC izgubila le enkrat!

Oklahoma je v tej sezoni konec novembra premagala Lakerse v Los Angelesu s 101:93. Takrat je zaigrala brez Cheta Holmbrena in Alexa Carusa, pri Jezernikih pa seveda še ni bilo Luke Dončića.

Dončić bo z Jezerniki do konca rednega dela sezone odigral še pet tekem. Najprej se bo dvakrat nameril na vodilno ekipo Oklahoma City Thunder, obakrat v gosteh (prvič danes ob 21.30, nato še v sredo), nato ga v noči na četrtek po slovenskem času (ob 1.30) čaka težko pričakovano gostovanje v Dallasu, sploh prvo, odkar ne nosi več dresa Mavericksov, tako da za to tekmo vlada ogromno zanimanje, sezono pa bo konec tedna sklenil proti Houstonu (12. april) in Portlandu (13. april). Pred Lakersi je tako zelo zahteven ciklus, saj bodo na domačem parketu do konca sezone zaigrali le še enkrat (Houston), gostovali pa kar štirikrat. Tudi v Portlandu bodo podobno kot danes gostovali v zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi (21.30).

