Oklahoma lahko takoj popravi vtis, na parketu tudi Detroit

V noči na torek v košarkarski ligi NBA igrata tudi najboljši ekipi sezone, Oklahoma City Thunder, ki je izgubila prejšnjo tekmo, proti Charlotte Hornetsom, Detroit Pistons pa proti New York Knicksom.

Detroit Pistons so vodilni v vzhodni konferenci. Foto: Reuters Oklahoma City Thunder ima 30 zmag in le šest porazov. Aktualni prvaki lige NBA so izgubili prav prejšnjo tekmo, ko so jih s 108:105 premagali Phoenix Suns. Samo večer pozneje jih čaka dvoboj s Charlotte Hornets, ki bi morali biti precej lažji nasprotnik, saj imajo samo 12 zmag.

Težja naloga čaka najboljšo ekipo vzhodne konference Detroit Pistons (26 zmag, devet porazov). Na domačem parketu igrajo z New York Knicks, ki imajo samo tri zmage manj. Kratkohlačniki so sicer trenutno v manjši krizi, saj so izgubili zadnje tri tekme oziroma petkrat na zadnjih desetih tekmah.

Liga NBA, 5. januar:

Lestvici