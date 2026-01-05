Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
21.00

Osveženo pred

3 ure, 15 minut

Charlotte Hornets New York Knicks Detroit Pistons Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 21.00

3 ure, 15 minut

Liga NBA, 5. januar

Oklahoma lahko takoj popravi vtis, na parketu tudi Detroit

Avtor:
M. P.

Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander in soigralci so v nedeljo izgubili s Phoenixom. | Foto Reuters

Shai Gilgeous-Alexander in soigralci so v nedeljo izgubili s Phoenixom.

Foto: Reuters

V noči na torek v košarkarski ligi NBA igrata tudi najboljši ekipi sezone, Oklahoma City Thunder, ki je izgubila prejšnjo tekmo, proti Charlotte Hornetsom, Detroit Pistons pa proti New York Knicksom.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Izjemni Dončić na svoj način zapečatil usodo tekmecev

Detroit Pistons so vodilni v vzhodni konferenci. | Foto: Reuters Detroit Pistons so vodilni v vzhodni konferenci. Foto: Reuters Oklahoma City Thunder ima 30 zmag in le šest porazov. Aktualni prvaki lige NBA so izgubili prav prejšnjo tekmo, ko so jih s 108:105 premagali Phoenix Suns. Samo večer pozneje jih čaka dvoboj s Charlotte Hornets, ki bi morali biti precej lažji nasprotnik, saj imajo samo 12 zmag. 

Težja naloga čaka najboljšo ekipo vzhodne konference Detroit Pistons (26 zmag, devet porazov). Na domačem parketu igrajo z New York Knicks, ki imajo samo tri zmage manj. Kratkohlačniki so sicer trenutno v manjši krizi, saj so izgubili zadnje tri tekme oziroma petkrat na zadnjih desetih tekmah. 

Liga NBA, 5. januar:

