Afera Black Cube: oglasil se je nekdanji svetovalec v Beli hiši

Na novico o prisluškovalni aferi v Sloveniji, v katero naj bi bila vpletena izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube, ki naj bi jo angažirala stranka SDS, se je odzval tudi nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Baracka Obame, pisatelj in politični komentator Ben Rhodes.

Ben Rhodes, ki mu ameriški mediji pripisujejo pomembno vlogo pri tem, da so ZDA v mandatu Baracka Obame umaknile podporo nekdanjemu egiptovskemu predsedniku Hosniju Mubaraku ter da so ponovno vzpostavile diplomatske odnose s Kubo, je na svojem profilu na omrežju X delil novico o pismu slovenskega premierja Roberta Goloba predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. V njem je Golob Evropsko komisijo pozval, naj preišče okoliščine domnevnega vmešavanja izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v slovenske volitve.

Obamov svetovalec: Volite Goloba

Rhodes, ki je dober poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu in je kljub judovskim koreninam pogosto oster do izraelskih potez v regiji, je v kratkem tvitu ocenil, da je operacija Black Cube v Sloveniji precej prozorna. "Slovenija je tarča, ker želijo skrajno desničarski avtokrati premagati progresivnega kandidata in okrepiti avtoritarca. Tuji vohuni in vplivne operacije ne bi smeli določati volitev," je opozoril Rhodes, ki je brez ovinkarjenja zapisal, da je rešitev v tem, da ljudje volijo Goloba.

Slovenia is a target bc far right autocrats want to defeat a progressive and boost an authoritarian. Foreign spies and influence ops should not determine the election. Vote Golob. https://t.co/MBvyppvz0j — Ben Rhodes (@brhodes) March 20, 2026

Rhodes je skupaj z Jakom Sullivanom trenutno sopredsednik nevladne organizacije National Security Action in kot politični komentator redno prispeva za NBC News in MSNBC. Je tudi sodelavec Crooked Media in sovoditelj podkasta o zunanji politiki Pod Save the World.

Ben Rhodes s takratnim predsednikom ZDA Barackom Obamo na letalu Air Force One Foto: Bela hiša

V ponedeljek je Inštitut 8. marec v sodelovanju s strokovnjaki razkril, da so bili v Sloveniji predstavniki izraelskega podjetja Black Cube, ki je znano po obveščevalnih in prikritih operacijah. Njihova dejavnost naj bi bila povezana z zbiranjem informacij, ki bi lahko stranki SDS koristile v predvolilni kampanji, v inštitutu pa so zatrdili, da imajo tudi informacije o srečanjih na sedežu stranke.

Predsednik SDS Janez Janša je po razkritju afere zanikal, da bi izraelsko agencijo Black Cube sploh poznal. Foto: Daniel Novakovič/STA Predsednik SDS Janez Janša je na soočenju na POP TV, ki je sledilo temu razkritju, zanikal, da bi to agencijo sploh poznal, dejal je, da se z njenimi predstavniki ni sestajal ne takrat, ko naj bi bila agencija po informacijah inštituta v Ljubljani, ne kadarkoli prej. Omenil je le poznanstvo z Gioro Eilandom, ki naj bi izhajalo še iz časov, ko je bil ta svetovalec za nacionalno varnost v eni od izraelskih vlad, ter dodal, da sta bila skupaj na kakšni konferenci in da gotovo od tam obstajajo tudi kakšne fotografije.

Po Sovinih razkritjih spremenil zgodbo

Potem ko je obiske v Sloveniji in postanek na Trstenjakovi ulici, kjer ima sedež stranka SDS, potrdila tudi Sova, je Janša spremenil zgodbo. V pogovoru za Kanal A je jasno povedal, da se je z njim pogovarjal velikokrat, nazadnje lani, ko sta govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu. "Če vtipkate njegovo ime v spletni iskalnik, boste videli, da nastopa v svetovnih medijih, na varnostnih konferencah, mislim, da je tudi ustanovitelj inštituta za mednarodne varnostne študije in tako naprej," je svoje poznanstvo z Eilandom pojasnjeval Janša.

Na vprašanje, ali je z njim ali komerkoli drugim govoril o tem, da mu pomaga pri slovenskih volitvah, je Janša odgovoril, da ne. "Nazadnje sem ga klical takrat, ko je postal slaven tukaj. Ni mi odgovoril. Potem sem mu napisal, da je tukaj precej slaven in ali spremlja zadeve. Odpisal mi je, da je v bolnišnici, da čaka na operacijo, da pozna to podjetje in da je to pač podjetje, ki ga najemajo korporacije, kadar imajo težave z drugimi podjetji, zato da pridobijo sodno vzdržljive dokaze za korupcijo ali karkoli," je nanizal Janša.

Janša vztraja, da Eiland ni izraelski tajni agent, temveč izhaja iz vojaških vrst, saj je generalmajor v pokoju. A dejstvo je, da je Eiland član svetovalnega odbora agencije Black Cube, vlogo in delovanje te agencije pa je po izbruhu preiskovalne afere med drugim pojasnjeval tudi slovenskim medijem.