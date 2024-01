Noro, kaj je ob zvoku sirene uspelo srbskemu asu! #video

Kakšen večer v ligi NBA! Odigrani sta bili le dve tekmi, a sta ponudili obilico užitkov in vrhunskih potez. Najprej je Milwaukee po napeti končnici premagal San Antonio (125:121), dvoboj pa sta zaznamovala grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (44 točk in 14 skokov) ter mladi Francoz Victor Wembanyama (27 točk in 5 blokad), ki je dopolnil 20 let. Nato je Denver v obračunu zadnjih dveh prvakov lige NBA pokvaril načrte Golden Statu (130:127), zmagovalca pa je z noro trojko ob zvoku sirene odločil kdo drug kot srbski as Nikola Jokić.

Milwaukee je dosegel 25. zmago v sezoni, kar je ob desetih porazih dovolj za drugo mesto vzhodne konference za Bostonom (26-7). Dvoboj proti Spurs v Teksasu je bil zanimiv tudi zaradi prvega medsebojnega obračuna med obema prvima zvezdnikoma ekip.

Tega je točkovno dobil Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel 44 točk, 14 skokov in sedem podaj. Iz igre je zadel 19 od 28 metov. Francoski novinec v dresu Spurs Victor Wembanyama pa je na svoj 20. rojstni dan dvoboj sklenil s 27 točkami, devetimi skoki ter petimi blokadami. Igral je 26 minut.

Vrhunci dvoboja v San Antoniu:

"Victor bo izjemno dober igralec, le zdrav mora ostati. Igra na pravi način, želi zmagovati. Takšnega igralca, kot je on, še nisem videl. Pravijo, da je visok 222, 224, 227 cm, zagotovo ni visok zgolj 222 cm. Kdor je to dejal, laže. Mogoče ste vi že videli kaj takega, sam pa temu nisem bil priča. Zanj je meja nebo," je Francoza pohvalil Antetokounmpo.

Wembanyama je prav tako kot Grk po dvoboju stopil pred predstavnike medijev. "Gledal sem ga kot mlad fant, je eden najboljših igralcev na svetu. To mi kot tekmovalcu na igrišču daje dodatno motivacijo. Želim se spopasti z vsemi najboljšimi. To je bil izjemen dvoboj," je dejal 20-letnik, ki je eno od petih blokad podelil tudi Antetokounmpu. Ta se je na koncu vseeno veselil zmage, Spurs pa so z izkupičkom 5-29 še naprej zadnji na zahodu.

Sky is the limit 🌌🙏🏾 pic.twitter.com/8IQJwkInVq — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 5, 2024

Veliki preobrat Denverja v zadnji četrtini

Nekoliko bližje vrhu zahodne konference so košarkarji Denverja, ki so dosegli 25. zmago in so ob 11 porazih trenutno tretji za Minnesoto (24-9) in Oklahomo (23-10).

Prvaki lige NBA, katerim zaradi poškodbe še ne more pomagati slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so se v zadnji četrtini izvlekli proti bojevnikom. Ti so vodili še s 123:108, nato pa se je najprej z delnim izidom 10:0 Denver vrnil v dvoboj in ga na koncu po trojki od table Jokića ob zvoku sirene z več kot deset metrov tudi dobil.

Trojka Nikole Jokića za zmago:

Na vprašanje, ali je nameraval zadeti od table, je srbski center, dvakratni MVP lige NBA, v svojem slogu odvrnil: "Žoga je šla skozi obroč, vesel sem."

Jokić je dvoboj končal s 34 točkami, zgrešil je le tri od 16 metov iz igre. V statistiko je vpisal še devet skokov in deset podaj. Dobro sta soigralca dopolnila še Aaron Gordon s 30 točkami in devetimi skoki ter Jamal Murray s 25 točkami. Pri Golden Statu je Stephen Curry dosegel 30 točk.

V noči na soboto naslednji obračun čaka košarkarje Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers. Igral bo tudi slovenski as Mavericks Luka Dončić, ki je v glasovanju za tekmo All Star prejel največje število glasov med branilci na zahodu.

Liga NBA, 5. januar

Lestvica