Pri Dončiću vprašaj

Luka Dončić je pri bližnjem srečanju v prvi četrtini zadnje tekme proti Milwaukee Bucks v neposrednem dvoboju z Giannisem Antetokounmpom zaslišal pok, potem ko je nerodno pristal. Dodal je, da je njegov desni gleženj "zdaj precej močen" zaradi kondicijskega dela, kljub vsemu pa je vprašljiv za obračun s Philadelphio 76ers.

Zagotovo ne bo na delu centra Derecka Livelyja II, ki ga danes čaka operacija zlomljenega nosu.

Vse bližje pa naj bi bila vrnitev Kyrieja Irvinga, ki je bil zadnjih šest tekem na stranskem tiru zaradi težav s palcem na desni roki, ki si ga je poškodoval 23. januarja na tekmi z Boston Celtics.

Proti Philadelphii bosta zagotovo manjkala Dante Exum in Greg Brown III, vprašaj pa je zapisan še pri Maxiju Kleberju.

A imajo težave tudi pri tekmecu. Zaradi poškodovanega meniskusa v levem kolenu bo manjkal prvi zvezdnik Joel Embiid, prav tako ne bo na delu Nicolasa Batuma, Roberta Covingtona, Kennetha Lofrona Jr. in De'Anthonyja Meltona, medtem ko je nastop Tobiasa Harrisa zaradi bolezni vprašljiv.

V taboru Mavs se zavedajo, da bodo morali kmalu priti nazaj na zmagovalne tirnice, saj v zadnjem obdobju ne blestijo. Na preteklih desetih tekmah so zmagali le trikrat, zaradi česar so na zahodu nazadovali. Trenutno so na osmem mestu, ki bi v tem trenutku pomenilo dodatne kvalifikacije za končnico. Od neposredne uvrstitve vanjo so oddaljeni tri zmage, prav toliko zmag pa imajo prednosti pred 11. mestom, ki po rednem delu pomeni konec sezone.