Srbski velikan pred podvigom, ki ga svet ni videl že 39 let

Košarkarjem Denver Nuggets gre v letošnji končnici lige NBA, v kateri so se prvič v zgodovini franšize uvrstili v veliki finale, vse kot po maslu. Srbski center Nikola Jokić je neustavljiv in raznovrsten tudi proti Miamiju, razigran je tudi Jamal Murray. Trener Michael Malone ponavadi pošilja v igro le osem igralcev, tako da slovenski reprezentant Vlatko Čančar na prvi finalni tekmi ni dočakal priložnosti za nastop. V noči na ponedeljek bo v Denverju druga finalna tekma, na kateri bo skušal Jokić kot prvi po letu 1984 ponoviti podvig legendarnega Magica Johnsona.

Srbski as Nikola Jokić, ki se mu je letos izmuznilo že tretje zaporedno priznanje MVP igralca rednega dela sezone (prejel ga je Joel Embiid), je v življenjski formi. S svojo košarkarsko inteligenco povzroča ogromne težave tekmecem in je za njih nerešljiva uganka. Na zadnjih sedmih tekmah je zbral kar šest trojnih dvojčkov. V celotni končnici jih je dosegel že devet, a je to zanj zgolj obrobnega pomena. Zanima ga le rezultat ekipe. Ta pa je bil na prvi tekmi velikega finala zelo pozitiven. Denver je zmagal s 104:93 in nadaljeval niz nepremagljivosti na domačem parketu. V tej končnici je v Ball Areni dobil vseh devet tekem.

Nikola Jokić je v letošnji končnici zbral že devet trojnih dvojčkov, z Denverjem pa doma sploh še ni izgubil. Foto: Reuters

Miami, ki je v končnico vstopil kot osmopostavljeni klub vzhodne konference, se nahaja v rezultatski krizi. Na zadnjih petih tekmah je izgubil kar štirikrat. Na prvi tekmi v Denverju je razočaral navijače s skromno igro, v kateri so pogrešali borbenost in žar. Miami je na celotni tekmi izvedel le dva prosta meta, kar je absolutni ''negativni'' rekord v zgodovini končnice lige NBA. V tej končnici je bil vajen drugačnih začetkov serij. Vedno je dobil prvo tekmo v gosteh, tako proti Milwaukeeju, New Yorku kot tudi Bostonu. Tako je bilo na tekmah s tekmeci iz vzhodne konference. Na zahodu se mu ni izšlo, Denver je bil boljši. Nuggets so iz igre zadeli dobro polovico metov (40 do 79).

Trener Miamija Erik Spoelstra kar ni mogel verjeti, da so njegovi izbranci na prvi tekmi v Denverju izvedli le dva prosta meta. Najboljša strelca Heat Jimmy Butler in Bam Adebayo nista niti enkrat stopila na črto prostih metov. Foto: Reuters

Da bodo potrebne spremembe, če se bo želel Miami bolj enakovredno vključiti v boj za naslov prvaka, je prepričan tudi trener Erik Spoelstra. Njegov najboljši igralec Jimmy Butler je na prvi tekmi dosegel 13 točk, kar je njegov najslabši strelski izkupiček v letošnji končnici. Na petih tekmah, na katerih je sicer zelo dober in srčen prijatelj Gorana Dragića dosegel manj kot 20 točk, je Miami zmagal le enkrat.

Goste pred drugo finalno tekmo pestijo zdravstvene težave. Vprašljiva sta nastopa Codyja Zellerja in Caleba Martina. Če ne bi bila nared, bi Heat doživel nov udarec, saj sta že dalj časa odsotna Victor Oladipo in Tyler Herro.

Tretja finalna tekma lige NBA bo v noči na sredo na Floridi.

Liga NBA, finale, 2. tekma: