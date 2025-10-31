Navijači Lakersov navdušeni! Ne le noč čarovnic, ampak tudi čarovnika Luke Dončića?

V noči na soboto bo v ligi NBA odigranih osem tekem, ki bodo štele tudi za tekmovanje pokal NBA. Na drugi strani velike luže se bo praznovala priljubljena noč čarovnic, za še malce več čarovnij pa bi lahko v Memphisu poskrbel Luka Dončić. Slovenski košarkarski čarovnik bi se lahko namreč po treh tekmah, ki jih je izpustil zaradi poškodbe prsta na roki in bolečin v levi nogi, vrnil na parket. Če se bo, njegov status je za zdaj vprašljiv, bodo Los Angeles Lakers, pri katerih v zadnjem tednu blesti Austin Reaves, deležni ogromne okrepitve. Dvoboj se bo začel ob 2.30 po slovenskem času. Dončićev dober prijatelj, srbski as Nikola Jokić (Denver), bo proti Portlandu lovil nov rekord lige NBA.

Konec oktobra se v številnih deželah po svetu praznuje noč čarovnic. V ZDA je to zelo priljubljen praznik. Tisti večer ne manjka zgodb o duhovih, a tudi čarovnicah, ki znajo čarati. S čarovnijami, tistimi, ki jih izvaja s košarkarsko žogo, pa že dolgo povezujejo tudi Luko Dončića. Njegovih vrhunskih in spektakularnih potez je na parketu tako veliko, da si je pridobil prav poseben vzdevek. Košarkarska javnost je kmalu prepoznala, da se v njemu skriva nekaj čarobnega. Zato je prejel vzdevek Luka Magic, v mestu angelov pa znajo še kako ceniti težo te besede, saj je bil eden izmed najbolj legendarnih Jezernikov nepozabni Magic Johnson.

Luka Dončić komaj čaka na vrnitev na parket. Izpustil je zadnje tri tekme, na katerih so Lakersi vknjižili dve zmagi in poraz. Foto: Guliverimage

Zdaj v Los Angelesu čara nekdo drug. To je 26-letnik, zaradi katerega vlada v ligi NBA ogromno zanimanje za ogled tekem Lakersov. Ljubitelji košarke preprosto nočejo zamuditi priložnosti, da bi v živo spremljali igro Dončića. Tisti, ki se lahko pohvalijo z vstopnico za srečanje med Memphisom in LA Lakers, so se tako močno razveselili zadnjih objav iz Los Angelesa. Iz tabora Jezernikov so namreč sporočili, kako se je zdravstveno stanje Slovenca tako izboljšalo, da je bil njegov status nastopa na srečanju v Memphisu "povišan" v vprašljivega.

Tako bi se lahko na noč čarovnic vrnil na parket Dončić, kar navdušuje zlasti navijače Jezernikov, bistveno manj pa košarkarje Memphisa. Kapetan slovenske reprezentance je namreč v izvrstni formi. Je najbolj vroči strelec lige NBA. Resda je nastopil le dvakrat, a povprečno na tekmo dosegel izjemnih 46 točk!

Če hoče kandidirati za priznanje MVP, mora ...

V tej sezoni lahko izpusti le še 14 tekem, če bo hotel ostati med kandidati za individualna priznanja v sezoni 2025/26.. Foto: Guliverimage Slovenski superzvezdnik je zaradi poškodbe prsta na roki in bolečin v spodnjem delu leve noge manjkal na zadnjih treh tekmah. Lakersi so na krilih Austina Reavesa dobili dve, tako da na gostovanje v Memphis odhajajo s pozitivnim razmerjem zmag in porazov (3-2).

Luka Dončić je v karieri zaradi zdravstvenih težav izpustil skoraj 20 odstotkov srečanj rednega dela lige NBA. Lahko bi zaigral na 562 tekmah, a je manjkal na 110. Če bo hotel kandidirati za priznanja v tej sezoni, bo moral odigrati vsaj 65 tekem. Lakersi bodo tako kot tekmeci v tej sezoni odigrali skupno 82 srečanj. Tako si lahko Dončić do konca sezone privošči le še odsotnost na 14 tekmah, če bo hotel kandidirati za številna priznanja, med drugim tudi najboljšega strelca lige NBA in tistega, ki prinaša največjo vrednost, to pa je nagrada za MVP igralca sezone.

Začenja se pokal NBA Vsi dvoboji v ligi NBA, ki bodo potekali na noč čarovnic (Halloween), bodo šteli tudi za pokalno tekmovanje. Tako se začenja tekmovanje Emirates NBA Cup, krajše pokal NBA. To bo šele tretja izvedba. Prvi zmagovalci so bili ravno LA Lakers (2023), drugi pa Milwaukee (2024). Lani so pokal NBA osvojili košarkarji Milwaukeeja. Foto: Reuters Vseh 30 udeležencev tekmovanja je razdeljeno v šest skupin s po petimi klubi. Vsak bo z vsakim odigran eno tekmo, Dončićevi Lakersi pa bodo poleg Memphisa odigrali še tekme z LA Clippers, Dallasom in New Orleansom. Zmagovalec skupine se bo uvrstil v izločilni del, med najboljših osem se bosta prebila tudi dve najboljši drugouvrščeni ekipi iz vseh šestih skupin. Finale bo tako kot lani odigran v Las Vegasu. O zmagovalcu pokala NBA se bo tako odločalo 16. decembra v dvorani T-Mobile Arena.

Morant podobno kot Reaves

Ja Morant je bil junak Memphisa na zadnji tekmi proti Phoenixu. Foto: Reuters Lakersi so v prejšnji sezoni trikrat premagali Memphis, izgubili pa le enkrat. V dvorani FedExForum v Memphisu bi lahko poleg povratnika Luke Dončića zaigral tudi Marcus Smart, ki ima prav tako vprašljiv status, zagotovo pa bodo manjkali LeBron James, Gabe Vincent, Maxi Kleber in Adou Thiero.

Pri Memphisu ne bosta mogla pomagati soigralcem Ty Jerome in Scotty Pippen Jr., bo pa nastopil prvi zvezdnik Ja Morant, ki je podobno kot Austin Reaves pri Lakersih odločil zadnje srečanje v prid Grizlijev. Dobrih sedem sekund pred koncem je zadel za zmago nad Phoenixom (114:113). Z 28 točkami je bil prvi strelec srečanja, dvojni dvojček pa je vpisal rezervist iz Španije Santi Aldama (14 točk in 10 skokov).

Zdesetkana Indiana lovi prvo zmago

Indiana ne more računati na pomoč številnih prvokategornikov. Manjkata tudi Tyrese Haliburton in Andrew Nembhard. Foto: Reuters Dogajanje v ligi NBA se bo začelo v Indianapolisu, kjer bo zdesetkana Indiana gostila prav tako oslabljeno Atlanto. Hawksi bodo pogrešali Traeja Younga, ki si je na zadnji tekmi poškodoval koleno, a na srečo ni prišlo do hujše poškodbe, tako da ne bo dolgo okreval. Atlanta ima razmerje 2-3, Indiana, ki pogreša kopico prvokategornikov, pa še vedno čaka na prvo zmago (0-4).

Zadnji finalist lige NBA je na zadnjem gostovanju v Dallasu pogrešal kar osem igralcev, a vseeno bil do zadnjega v igri za zmago. Indiana je v zadnjem napadu zgrešila trojko za zmago (105:107), na seznamu poškodovanih pa so bili Tyrese Haliburton (zaradi poškodbe ahilove tetive bo odsoten vso sezono), Bennedict Mathurin (prst na nogi), Andrew Nembhard (rama), Obi Toppin (stopalo), T.J. McConnell (stegenska mišica), Johnny Furphy (stopalo), Taleon Peter (mečna mišica) in Kam Jones (hrbet).

Na vzhodu sta brez poraza še Philadelphia (4-0), ki bo gostila Boston (2-3), ter Chicago (4-0), ki se bo pomeril proti New Yorku (2-2).

Nikola Jokić pred izjemnim dosežkom

Nikola Jokić je sezono 2025/26 odprl s štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki. Foto: Reuters Na srečanju v Portlandu bo v središču zanimanja Nikola Jokić. Zvezdnik Denverja bi lahko postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki bi začel sezono s petimi zaporednimi trojnimi dvojčki. Za zdaj jih je dosegel štiri ter izenačil rekord, ki sta si ga pred tem lastila Oscar Robertson (1961/62) in Russell Westbrook (2020/21).

"Želim si le zmagovati, ne zanima me nič drugega," se dober Dončićev prijatelj ne obremenjuje z zgodovinsko priložnostjo, da bi postavil nov mejnik. V ligi NBA je zbral že 168 trojnih dvojčkov. Več od njega sta jih zbrala le Westbrook 203 in Robertson 181. Če bo Jokić nadaljeval v tem ritmu, bi lahko že v tej sezoni skočil na prvo mesto. Portland ima razmerje zmag in porazov (3-2), Denver, pri katerem je vprašljiv nastop Jamala Murrayja, pa 3-1.

Na zahodu je brez zmage le še New Orleans (0-4). Pelikane čaka nov zahteven izziv, odhajajo na gostovanje k LA Clippers (2-2).

