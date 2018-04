Nepričakovan udarec za Dragića

Vrhunci srečanja v Miamiju:

Liga NBA, 31. marec:

Miami Heat : Brooklyn Nets 109:110*

Dragić (met za tri 2/4, met za dve 5/13, prosti meti 2/3, 8 sk., 4 izg. žoge, 2 asist. v 39 minutah) in J. Johnson (6 sk., 5 asist,.) 18, Olynyk 16, 8 sk., Whiteside 14, 6 sk., Richardson (7 sk.) in Wade 13; Hollis-Jefferson 20, 14 sk., LeVert 19, 12 sk., 8 asist., Harris in Acy 13, Dinwiddie (12 asist.) in Allen 12

Washington Wizards : Charlotte Hornets 107:93

Porter Jr. 26, 11 sk., Beal 22, Wall (14 asist.) in Scott 15; Howard 22, 13 sk., Monk 17, Hernangomez 11, 9 sk.



New York Knicks : Detroit Pistons 109:115

Beasley 32, Burke (15 asist.) in Hardaway Jr. 18, Drummond 22, 17 sk., Tolliver in Jackson 17, Bullock 16



Boston Celtics : Toronto Raptors 110:99

Morris 25, 9 sk., Tatum 24, Rozier 21, 7 asist., Horford 14; DeRozan 32, 7 sk., 7 asist., Ibaka 15, 10 sk., Valančiunas 13, 11 sk., Lowry (met za tri 2/10, 9 asist.) in VanVleet 11



Sacramento Kings : Golden State Warriors 96:112

Hield 19, Fox 15, 8 asist., Cauley-Stein (8 sk.) in Bogdanović 12; Durant 27, 10 sk., 5 asist., Thompson 25



* po podaljšku