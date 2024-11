Kraljevske številke Luke Dončića! Orlandu se ne piše nič dobrega.

V ligi NBA bodo v noči na ponedeljek odigrali le tri tekme, a bo večer v Sloveniji zagotovo deležen izjemne pozornosti, saj bo nastopil Dallas. Luka Dončić bo z Mavericks gostil Orlando in iskal pot do četrte zmage v tej sezoni, s katero bi se približal vrhu zahodne konference. Ko je slovenski virtuoz nazadnje gostil Orlando v Dallasu, je prispeval kar 45 točk, 15 asistenc in 9 skokov, gostje pa prihajajo v Teksas brez najboljšega strelca Paola Banchera. Za nameček ni gostom naklonjena niti statistika, saj so Magic v Dallasu izgubili zadnjih 12 tekem! Odkar igra Dončić v ligi NBA, ni doma še nikoli izgubil proti Orlandu.

Cam Thomas je v tej sezoni blesti v napadu pri Brooklynu. Foto: Reuters V nedeljski matineji se bosta danes ob 21.30 po slovenskemu času pomerila Brooklyn in Detroit. Mrežice pod vodstvom Španca Jordija Fernandeza lovijo tretjo zaporedno zmago. V tej sezoni blesti v napadu Cam Thomas (28,2 točke na srečanje), ki je razigran zlasti v zadnjih četrtinah, ko se lomi rezultat. Pri Detroitu izstopa Cade Cunningham, ki je na vsaki tekmi v tej sezoni dosegel vsaj 20 točk. Detroit bo v dvorani Barclays Center gostoval desetič v zgodovini lige NBA. Do zdaj je zmagal le enkrat, osemkrat pa ta del New Yorka zapuščal sklonjenih glav.

V drugi tekmi večera bo New Orleans v dvorani Smoothie King Center gostil Atlanto, zaradi težav z zdravjem pa bo dvoboj v obeh taborih izpustilo ogromno prvokategornikov. Pri pelikanih bodo manjkali Dejounte Murray, CJ McCollum, Herbert Jones in Trey Murphy III, ki se na parket ne bodo vrnili vsaj še nekaj tednov, pri Atlanti bi lahko dvoboj izpustili De'Andre Hunter, Dyson Daniels, Bogdan Bogdanović, Vit Krejči in Kobe Bufkin. Tako bosta pri gostiteljih v ospredju Zion Williamson in Brandon Ingram, pri gostih pa v tej sezoni zelo razigrani Trae Young.

Orlando bo pogrešal najboljšega

Paolo Banchero bi se lahko vrnil na parket šele čez poldrugi mesec. Foto: Reuters Dallas bo skušal po ponesrečenem domačem nastopu proti Houstonu (102:108) vlogo favorita upravičiti proti Orlandu. Dvorana American Airlines Center bo znova polna, pri gostih pa bo manjkal še kako pomemben člen, All-Star igralec Paolo Banchero. Zaradi natrgane mišice bo odsoten vsaj poldrugi mesec.

Kako pomemben je 21-letni ameriški zvezdnik italijanskih korenin za zasedbo Magic, je pokazala zadnja tekma. Orlando je brez Banchera, ta je na uvodnih petih tekmah v sezoni v povprečju dosegal 29 točk, 9 skokov in skoraj 6 asistenc, izgubil proti Clevelandu z 109:120. Ob odsotnosti prvega strelca je največ točk za Orlando dosegel Jalen Suggs (28) in poskrbel za strelski rekord kariere, nemški reprezentant Franz Wagner pa je opozoril nase s 17 točkami, osmimi skoki in šestimi podajami.

Orlando bi lahko v Teksasu nastopil še bolj oslabljen, saj sta vprašljiva nastopa centra Goge Bitadzeja in Wendella Carterja Jr. Orlando je v tej sezoni vknjižil tri zmage in tri poraze, v Dallasu pa je izgubil na zadnjih 12 gostovanjih! Tako prihaja v dvorano, kjer doživlja poraz za porazom, zadnja zmaga pa sega v leto 2011.

Dončić dosegel kar 45 točk

Bo vse skupaj voda na mlin Luki Dončiću, Kyrieju Irvingu, Klayu Thompsonu in druščini? "Velika trojica" Dallasa je na zadnji tekmi skupaj dosegla 69 točk, a se prepozno prebudila in izgubila proti Raketam. Zdaj prihaja idealen gost, da bi se Dallas vrnil v zmagoviti ritem. Orlando doma redno premaguje že 13 let.

Vrhunci Luke Dončića na zadnji tekmi proti Orlandu:

Ko ga je gostil v prejšnji sezoni, je bil veliki junak srečanja Dončić. Slovenski superzvezdnik je dosegel 45 točk, 15 asistenc in 9 skokov. Takrat je Dallas zmagal s 131:129, Dončić pa je v drugem polčasu nasul Orlandu kar 26 točk. Takrat je bil pri gostih najnevarnejši Banchero (36 točk), ki pa bo moral vsaj za poldrugi mesec pozabiti na košarkarska srečanja. Dončić sicer v tej sezoni v povprečju na tekmo prispeva 27,2 točke, 8,4 skoka in 6 asistenc, njegov met iz igre pa je 38,7-odstoten.

