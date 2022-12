Dončić proti bivšemu soigralcu na parket že ob 18.30

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na svoj račun prišli vsi slovenski ljubitelji lige NBA in Luke Dončića, saj bo slovenski košarkarski as z Dallas Mavericks na parket stopil že ob 18.30 po slovenskem času. Košarkarje Dallasa čaka prav posebna tekma, saj bodo gostovali pri New York Knicks, za katere v tej sezoni igra tudi nekdanji član Dallasa Jalen Brunson.