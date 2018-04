Nov veličasten dan v karieri Gorana Dragića #video

Liga NBA, 3. april

Košarkarji Miami Heat so v pestrem večeru lige NBA, ko je bilo odigranih kar 13 tekem, premagali Atlanto Hawks (101:98) in si zagotovili nastop v končnici. Slovenski košarkarski as Goran Dragić se je izkazal z 22 točkami in desetimi skoki. Miami je še slabe tri minute pred koncem zaostajal za osem točk, nato pa na krilih velikega preobrata navdušil navijače v dvorani American Airlines Arena in si prislužil ovacije.