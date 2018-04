Fantastični LeBron James postavil tri nove rekorde lige NBA

Končnica lige NBA, 29. april

Košarkarji Clevelanda so v odločilni sedmi tekmi prvega kroga končnice na domačem parketu premagali Indiano (105:101) in napredovali v konferenčni polfinale. LeBron James je skupno dosegel kar 45 točk in se vpisal v zgodovino tekmovanja. Houston je brez večjih težav prizadejal Utahu prvi poraz.

Veliki zvezdnik lige NBA LeBron James je zadržal izjemen niz, saj v karieri še nikoli ni izpadel v prvem krogu končnice. Napredoval je tudi 13. zapored. Čeprav je bila Indiana zelo neugoden tekmec, je Cleveland v odločilnem srečanju na krilih najboljšega igralca izkoristil prednost domačega parketa v dvorani Quicken Loans Arena in se prebil med osem najboljših v tej sezoni.

James je dvoboj končal s 45 točkami in postal prvi košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je na sedmi tekmi play-offa dosegel tako veliko točk. S štirimi ukradenimi žogami je statistiko na tekmah izločilnega dela lige NBA povišal na 399 in dosegel nov rekord. Prejšnjega je imel s 398 ukradenimi žogami nekdanji zvezdnik Chicaga Scottie Pippen.

Cleveland je bolje vstopil v dvoboj in prepričljivo dobil uvodno četrtino, po prvem polčasu pa vodil s 54:43. James je v prvem delu dosegel kar 26 točk, iz igre pa zadel 11 od 16 metov. Pri gostih je s 17 točkami izstopal Darren Collison. V tretji četrtini so gostje pokazali več, jo dobili z 31:22, in se povsem približali podprvaku lige NBA, v zadnjem delu pa je bil ostal Cleveland neulovljiv.

James je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je vsaj 20 točk dosegel na 200 tekmah izločilnega dela.

Prvič v letošnji končnici sta se pomerila Houston in Utah. Rakete, pri katerih je ponovno izstopal bradati zvezdnik James Harden, so imele nekoliko lažje delo, saj pri Utahu zaradi poškodbe vsaj poldrugi teden ne bo španskega asa Rickyja Rubia. Houston je dobil prvi polčas s 64:39, Harden pa je dosegel 20 točk. Na koncu je Houston zmagal za 14 točk.

NBA, končnica: 29. april:

Vzhod, 1. krog, 7. tekma:

Cleveland Cavaliers : Indiana Pacers 105:101 /4:3/

James 45 (met iz igre 16/25), 9 sk., 7 asist., 4 ukr. žoge, Thompson 15, 10 sk., Love 14, 6 sk.; Oladipo 30, 12 sk., 6 asist., Collison 23, Young 14, 10 sk. Zahod, konferenčni polfinale, 1. tekma:

Houston Rockets : Utah Jazz 110:96 /1:0/

Harden 41 (met iz igre 12/26, za tri točke 7/12), 8 sk., 7 asist., Paul 17, 6 asist., 4 ukr. žoge, 7 izg. žog, Capela 16, 12 sk., Tucker 15, 6 sk.; Mitchell in Crowder 21, Ingles 15, 6 sk. // stanje v zmagah