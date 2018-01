Trojni dvojček s črno piko #video

Liga NBA, 26. januar

Podprvaki lige NBA, košarkarji Cleveland Cavaliers so na domačem parketu dvorane Quicken Loans Arena premagali Indiana Pacers s 115:108 ter vpisali še 28. zmago v sezoni. Najbolj razpoložen je bil prvi zvezdnik konjenikov LeBron James, ki je prispeval 26 točk, 11 podaj in deset skokov, a tudi 11 izgubljenih žog, kar je največ v karieri.

Cleveland, ki je skoraj zapravil zmago, ostaja na tretjem mestu razvrstitve vzhodne konference lige NBA (28 zmag, 19 porazov). Pred njim sta le Toronto (32 zmag, 15 porazov), ki je izgubil doma proti Utah Jazz s 93:97, in Boston (35 zmag, 14 porazov).

Na četrtem mestu ostaja ekipa s Floride Miami Heat (27 zmag, 21 porazov), za katero igra kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić. Miami bo v noči na nedeljo gostil Charlotte Hornets, ki so ponoči s 121:110 premagali Atlanta Hawks.

Osmi trojni dvojček sezone:

Slabe novice za pelikane

New Orleans Pelicans so premagali Houston Rockets in se s še sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah pa so se povzpeli na šesto mesto zahodne konference. A kljub zmagi so v ekipi doživeli šok: 12 sekund pred koncem tekme se je namreč prvi zvezdnik moštva, center DeMarcus Cousins resno poškodoval.

Američan si je strgal levo ahilovo tetivo in bo z igrišč odsoten do konca sezone, poroča ESPN. Cousins mora sicer še opraviti podrobnejši pregled z magnetno resonanco, ki pa naj bi le potrdil prvotno diagnozo.

Preden se je resno poškodoval, je Cousins dosegel trojni dvojček - 15 točk, 13 skokov in 11 podaj. Anthony Davis je bil prvi strelec pelikanov s 27 točkami.

Rakete, druga ekipa zahoda, so izgubile kljub najboljši predstavi v sezoni Chrisa Paula, ki je dosegel 38 točk. James Harden je dodal 23 točk in 11 podaj, Eric Gordon pa se je ustavil pri 27 točkah.

Izjemni Grk do dosežka kariere:

Milwaukee Bucks so doma odpravili Brooklyn Nets s 116:91 tudi s pomočjo Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 41 točk in 13 skokov.

Tretja najboljša ekipa zahodne konference San Antonio Spurs je vpisala domači poraz proti Philadelphia 76ers z 78:97. Ostroge so dale najmanj točk na tekmi v sezoni. Za Philadelphio je Avstralec Ben Simmons dosegel 21 točk. To je bila prva zmaga Sixers po 13 porazih.

Šov Williamsa: