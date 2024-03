Dallas se v obračun podaja na krilih dveh zaporednih zmag, nazadnje so Mavericks kljub skromni strelski prestavi Luke Dončića zaustavili San Antonio Spurs (113:107). Zdaj osmo ekipo zahoda čaka obračun z 12. zasedbo zahodne konference, ki je izgubila zadnjih 14 izmed 17 odigranih tekem in je od odmora All-Star naprej tretja najslabša ekipa v ligi. "Torkova tekma s Spursi je bila za nas dober test. S svojo igro smo dovolili, da jim zraste samozavest, bila je težka tekma. To je bila ena tistih grdih tekem, vendar je bila dokaz, da smo ostali na pravi poti, bili zreli do konca, ostali pripravljeni in prišli do tistega, kar smo potrebovali," je po srečanju dejal Kyrie Irving. "Nismo posebej dobro metali, a smo kljub temu prišli do položaja, da smo tekmo dobili," je še dodal Irving.

Dončić je na zadnjem srečanju iz igre zadel le šest metov iz 27 poskusov, a je skupaj s soigralci na koncu poskrbel za pomembno zmago. "Košarka je kolektivna igra in to je naša kolektivna odgovornost. Veliko pričakujemo od Luke in tudi sam ogromno pričakuje od sebe. Želi si, da bi bil popoln prav vsako tekmo, to pri njem res občudujem. A na koncu koncev je le človek – tako kot mi vsi. Ko mu ne steče met, mu moramo priskočiti na pomoč in ga dvigniti. Pomembno je, da zmagujemo, to je na koncu edino pomembno," je Dončića kljub skromnejšemu večeru pohvalil Irving.

Jason Kidd ne bo mogel računati na Josha Greena. Foto: Reuters

Utah brez glavnih orožij

Jason Kidd bo na domačem obračunu lahko računal na celotno svojo najboljšo zasedbo z izjemo Josha Greena, ki ima težave z zvinom desnega gležnja. V tej sezoni sta se Dallas in Utah pomerila dvakrat, obe ekipi pa sta bili uspešni po enkrat. Decembra v Dallasu je bila boljša domača zasedba, ki je takrat s kar 147:97 slavila na krilih 40 točk, desetih skokov in enajstih asistenc Luke Dončića. 147 točk je hkrati tudi drugi najboljši strelski izkupiček ekipe iz Teksasa v tej sezoni, več so jih izbranci Jasona Kidda dosegli le proti Atlanti, ko so ob zmagi dosegli še točko več.

V Utahu pa je na novega leta dan domača ekipa zmagala s 127:90, blestel je Jordan Clarkson, ki je v igro prišel s klopi in zablestel z 20 točkami, desetimi skoki in enajstimi asistencami. Poleg Clarksona je v zasedbi Utaha glavno orožje še finski ostrostrelec Lauri Markkanen, ki v povprečju dosega 23 točk in 8,3 skoka na obračun. A na srečo Dallasa bosta najverjetneje tako Clarkson kot Markkanen manjkala na obračunu v American Airlines centru. Clarkson naj bi manjkal zaradi poškodbe v dimljah, Markkanen pa naj bi skoraj zagotovo dobil nekaj dodatnega počitka.

Liga NBA, 21. marec:

Lestvica: