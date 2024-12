V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih 12 tekem. Na delu bodo tudi košarkarji Dallas Mavericks, ki bodo še drugič v treh dneh gostili Los Angeles Clippers. Znova bodo oslabljeni, saj bo manjkal Luka Dončić, se pa na parket vrača Kyrie Irving, tako da bi lahko Dallas tokrat gostom iz Kalifornije nudil boljši odpor kot v petek, ko je izgubil z 95:118. Dončić se je na krilih izvrstnih predstav v tem mesecu na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone povzpel na četrto mesto, to soboto, 21. decembra, ko je svetovni dan košarke, pa bo predstavil svojo novo fundacijo za pomoč otrokom v športu in v dvorani gostil kar 750 otrok.

V Dallasu bo ta večer slovesno, saj ne bo manjkalo mladih ljubiteljev košarke, žal pa Luka Dončić zaradi bolečin v levi peti tudi tokrat ne bo mogel pomagati soigralcem. Dallas na zadnji tekmi ni pogrešal le 25-letnega Ljubljančana, ampak tudi drugega najboljšega strelca Kyrieja Irvinga. Prvič v tej sezoni je zaigral brez obeh največjih zvezdnikov, kar so gostje iz Los Angelesa znali izkoristiti in v Teksasu zmagali s 118:95. "Dončić in Irving sta najboljša igralca na svetu," je poudaril Spencer Dinwiddie, ki je še kako pogrešal zvezdniška soigralca na zadnji tekmi. Telički se brez njiju niso znašli. V prvem polčasu je še nekako šlo, zaostanek za LA Clippers je bil minimalen, nato pa so gostje pobegnili.

Drugi najboljši strelec Dallasa Kyrie Irving se vrača na parket. Bo jeziček na tehtnici na dvoboju z LA Clippers prevesil na stran gostiteljev? Foto: Reuters

Tokrat, ko bo lahko zaigral tudi Kyrie Irving, ki je odpravil težave v desni rami ter zadnji trening pred tekmo opravil v celoti, bi lahko bilo drugače. Bodo morali pa Mavericks pod košem bolje ustaviti Hrvata Ivico Zubca, ki je proti Dallasu prispeval 21 točk (met iz igre 10/13) in 15 skokov, podelil pa tudi pet asistenc. To bo velik izziv zlasti za Derecka Livelyja II in Daniel Gafforda.

Pri Clippersih je sicer v izvrstni strelski formi Norman Powell. Na zadnji tekmi je dosegel 29 točk, James Harden jih je dodal 24, Amir Coffey pa 16. Dallas je imel brez Dončića in Irvinga velike težave v napadu. Met iz igre je bil le 39,5-odstoten, za tri točke pa so Kiddovi izbranci zadeli le sedem od 30 poizkusov. Prvič, odkar se je pridružil Dallasu, je bil prvi strelec ekipe Klay Thompson. Dosegel je 22 točk, a je Dallas ostal prekratek proti Clippersom še za eno več (-23).

Happy World Basketball Day! It’s an honor to share the Inside Youth Basketball Report and the Total Hoops Approach. A huge thank you to the amazing team behind the @LD77Foundation for bringing this to life. Together, we’re making the game better for kids everywhere.



Download the… pic.twitter.com/mDh3uIAFPX — Luka Doncic (@luka7doncic) December 21, 2024

Dončić bo podobno kot na petkovi tekmi bodril soigralce s klopi, na srečanju pa bo predstavil svojo novo fundacijo za pomoč otrokom v športu. Gostil bo kar 750 otrok iz Dallasa in okolice, tako da bo v dvorani American Airlines Center zelo živahno. "Rad bi pomagal otrokom, da bi uživali v športu tako kot sem jaz v njihovih letih," se veseli posebnega večera, na katerem zaradi bolečin v levi peti žal ne bo mogel pomagati soigralcem na parketu.

Prvič v tej sezoni med najboljših pet

Luka Dončić bo podobno kot na petkovi tekmi z LA Clippers sedel zgolj na klopi. Foto: Reuters Odsotnost Dončića je prišla ob nepravem času, saj je nameraval Dallas izkoristiti niz štirih zaporednih domačih tekem in si še izboljšati položaj na lestvici. Brez Dončića in Irvinga je prepričljivo izgubil proti Clippersom, zdaj se bo skušal maščevati gostom iz mesta angelov vsaj z Irvingom, nato bosta v Dalasu gostovala še Portland (v torek ob 2.30 po slovenskem času) in Minnesota (v sredo ob 20.30 po slovenskem času)..

O tem, v kako dobri formi je bil do poškodbe Luka Dončić, priča tudi njegov skok na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone. Prvič v tej sezoni se je povzpel med najboljših pet. Če je bil prejšnji teden še na šestem mestu, je po zaslugi odličnih predstav v tem mesecu, ko je v povprečju na tekmo prispeval 30,8 točke, 10,7 skoka in 9,3 asistence, iz igre metal 52-odstotno, za trojke pa 43-odstotno, poskočil za dve mesti in zdaj zaseda četrto mesto.

Luka makes his first appearance on this season's @Kia MVP Ladder 😤



Full Ladder: https://t.co/yrBKZjx7Xl pic.twitter.com/PvDeO5i2oi — NBA TV (@NBATV) December 20, 2024

Na lestvici MVP Kia Ladder so pred njim le še Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo in Shai Gilgeous-Alexander, za razliko od prejšnjega tedna pa je prehitel Jaysona Tatuma in Karl-Anthonyja Townsa.

