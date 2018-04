Lahko Kralj James ponovi igro izpred dveh dni?

Končnica lige NBA, 1. krog, 20. april

Ponoči bodo v ligi NBA tri tekme končnice. Toronto in Boston bosta skušala priti do še tretje zmage in prve zaključne žoge za uvrstitev v konferenčni polfinale. Bolj izenačeno je v paru med Indiano in Clevelandom, ki mu je LeBron James pred dvema dnevoma z bleščečo predstavo in 46 točkami priigral malce lažje nadaljevanje.