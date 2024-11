Po ogledu Gladiatorja 2 čas, da Dončić prekine negativen niz

V noči na petek (3.00) se v košarkarski ligi NBA igra ena sama tekma, a ravno tista, ki nas najbolj zanima, tekma Luke Dončića in Dallas Mavericksov. Gostujejo v Salt Lake Cityju, in to pri ekipi, ki ji gre na začetku sezone še precej slabše, pri Utah Jazz. Če ima Dallas po enajstih odigranih tekmah pet zmag, jih ima Utah po desetih le dve.

Utah Jazz so pri dveh zmagah in osmih porazih, so pa obe zmagi dosegli na zadnjih štirih tekmah, ko so premagali San Antonio Spurs in Chicago Bulls. Sicer imajo še tri druge ekipe samo dve zmagi, tako da ne moremo govoriti, da je Utah trenutno najslabša ekipa lige (Toronto Raptors so izgubili že 10 tekem). Dallas Mavericks so trenutno v nizu treh zaporednih porazov. Premagali so jih Phoenix Suns, Denver Nuggets in Golden State Warriors, na zadnjih dveh tekmah so prejeli 120 točk oziroma več. Ko so pred enajstimi dnevi izgubili z Indiano Pacers, pa so Mavericks dobili celo 134 tekem. Luka Dončić, ki je s povprečjem 28,5 točke na tekmo prvi igralec ekipe, pravi, da še ni panike.

V taboru Mavericksov so si, med njimi Luka Dončić in Marko Milić, pred tekmo z Jazz ogledali Gladiatorja 2, ki sicer prihaja v kinematografe konec meseca.

