Ni počitka za Los Angeles Lakers in Luko Dončića. Trenutno so brez lažje poškodovanega LeBrona Jamesa, v noči na soboto pa bodo skušali prekiniti niz treh porazov (2.30). Naloga pa bo vse prej kot lahka, saj gostujejo v Denverju pri Nikoli Jokiću in Vlatku Čančarju, ki po sanirani poškodbi še ne dobiva veliko priložnosti za igro. Nuggets imajo dve zmagi več in so njihov neposrednem tekmec za drugo mesto po rednem delu lige.

Nikola Jokić Foto: Reuters Los Angeles Lakers so po osmih zaporednih zmagah – ta niz je bil tudi posledica prihoda in nato vse boljše igre Luke Dončića – zdaj v nizu treh zaporednih porazov. Po Boston Celticsih in Brooklyn Netsih so jih v četrtek premagali še Milwaukee Bucks, pa čeprav je dal Dončić 45 točk, kar je njegov rekord te sezone. Jim pa trenutno manjka prvi zvezdnik LeBron James. In ni edini Jezernik na seznamu poškodovanih. Tudi na petkovi tekmi proti Denver Nuggets bodo odsotni še Rui Hachimura, Jaxson Hayes in Maxi Kleber. Dončić je o svojem nastopu še drugi večer zapored dejal: "Bomo videli."

Za vodilno ekipo zahodne konference Oklahomo City Thunder (54 zmag in le 12 porazov) se vsaj šest ekip poteguje za drugo mesto po rednem delu sezone: Memphis Grizzlies in Denver Nuggets imajo 42 zmag, Houston Rockets 41, Lakers 40, Golden State Warriors, ki so na zadnjih desetih tekmah zmagali devetkrat, 38, toliko zmag ima še Minnesota Timberwolves. Za Lakerse bo torej tekma v Denverju v noči na soboto še kako pomembna. Tudi Nuggets sicer trenutno niso v najboljšem položaju, saj so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo petkrat in imajo nekaj načetih košarkarjev. Nikola Jokić (komolec), Jamal Murray (koleno) naj bi igrala, nastop Aarona Gordona (mečna mišica) pa je vprašljiv.

Liga NBA, 14. marec:

Lestvica: