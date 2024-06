Dallas in Dončić v boju za preživetje

Izračun pred četrto tekmo je povsem preprost. Če želijo košarkarji Dallas Mavericks podaljšati finalno serijo lige NBA, pride v poštev v American Airlines centru le zmaga. V nasprotnem primeru bo v Teksasu danes zaplesala metla, košarkarji Bostona pa bodo še 18. v zgodovini franšize postali prvaki lige NBA, prvič po letu 2008. Pred Luko Dončićem in soigralci je tako zelo zahtevna preizkušnja. V korist Keltom priča tudi dejstvo, da se do sedaj v kar 156 primerih končnice lige NBA še nobeni ekipi ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v zmagah, v finalih je bilo na tak način neuspešnih 14 ekip, tako da bi moral finale postreči s pravo senzacijo in zgodovinskim dosežkom, če bi se želeli Mavs veseliti drugega naslova v zgodovini kluba.

Kljub temu v taboru Mavericksov ostajajo optimisti. "Super je, ker se v takšnih trenutkih učimo eden od drugega in kaj moramo storiti, da bomo na tej stopnji tekmovanja odlični. Imamo veliko košarkarjev, ki prvič igrajo v finalu, tudi sam sem prvič s to ekipo na tej stopnji tekmovanja. Vesel sem, da imamo še eno priložnost, da podaljšam sezono in da damo vse od sebe. Zdaj je vse odvisno od našega ponosa in tega, da pokažemo svoj najboljši obraz," je pred četrto tekmo dejal Kyrie Irving, ki je bil na tretjem srečanju s 35 točkami prvi strelec ekipe.

Kyrie Irving je po slabše odigranih prvih dveh tekmah na tretji pokazal svoje mojstrstvo. Foto: Guliverimage

"Če smo iskreni, nas pred začetkom končnice ni nihče postavil v položaj, v katerem smo danes. Pokazali smo, česa smo sposobni, in mislim, da napredujemo v pravi smeri. Veliko je pozitivnega, seveda smo zelo razočarani, da v finalu do zdaj nismo bili bolj konkurenčni, a pridobili smo veliko izkušenj," je še dodal Irving.

Dončić je tretjo tekmo zaradi šestih osebnih napak končal štiri minute pred koncem tekme. Foto: Reuters

Luka Dončić je na tretji tekmi šele tretjič v svoji karieri pri NBA tekmo končal predčasno zaradi šestih osebnih napak. Slovenec ostaja optimističen. "Tudi v rednem delu sezone smo imeli trenutke, ko smo v februarju zabeležili pet, šest porazov zapored, od takrat smo se dvignili in z nizom 17:2 prišli v končnico. Vem, da je končnica nekaj povsem drugega kot redni del sezone, a pomembno je, da smo takrat stopili skupaj. Moramo verjeti," je dejal Dončić, ki bo moral za nadaljevanje NBA sezone po petih porazih proti Bostonu v tej sezoni zabeležiti prvo zmago. Kako težka naloga jih čaka, priča tudi dejstvo, da je Boston dobil zadnjih deset zaporednih tekem v končnici, kar je najdaljši niz v zgodovini franšize. Rekord s 15 zaporednimi zmagami držijo košarkarji Golden Stata iz sezone 2016/17.

Od 14 ekip, ki so v finalih lige NBA vodile s 3:0 v seriji, so se serije devetkrat končale z metlo, dvakrat je nato prvaka odločilo pet tekem, dvakrat je bilo za to potrebnih šest tekem in le enkrat sedem. Če bo Dallasu uspelo podaljšati serijo, se bo serija spet preselila v Boston, kjer bo v noči na torek (2.30) na sporedu peta tekma.

