Težak izziv za Dončića in ekipo, na sporedu je derbi zahodne konference

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo v noči na petek po slovenskem času v domači dvorani American Airlines spopadli s trenutno najboljšo ekipo zahodne konference lige NBA Minnesota Timberwolves. Teksašani se bodo morali spet znajti brez Maxija Kleberja in Kyrieja Irvinga, vprašljiva sta tudi nastopa Setha Curryja in Derricka Jonesa jr., medtem ko naj bi bil Dončić pripravljen za napad na peto zaporedno zmago.

Luka Dončič in Dallas Mavericks so v zadnjem mesecu vroči, na zadnjih štirih tekmah so premagali Utah Jazz (147:97), Portland Trail Blazers (125:112), Memphis Grizzlies (120:113) in Los Angeles Lakers (127:125). Na vseh teh tekmah je blestel slovenski superzvezdnik, ki je zadnjo tekmo, na kateri je dosegel manj kot 30 točk, odigral 20. novembra proti Sacramentu (25 točk). Dončić je trenutno drugi najboljši strelec lige NBA, na tekmo povprečno dosega 32 točk, pred njim je le Kamerunec Joel Embiid, katerega povprečje znaša 33,8 točke na tekmo.

Dallas je s 15 zmagami in osmimi porazi trenutno tretja ekipa zahoda, zdaj pa jo čaka spopad z najboljšo ekipo konference in lige, Minnesota Timberwolves. Ta je v torek s porazom v New Orleansu (107:121) prekinila šest tekem trajajoč zmagoviti niz, pogrešala pa je svojega najboljšega strelca, 22-letnega Anthonyja Edwardsa. Ta je pod vprašajem tudi za obračun v Dallasu, skrbi pa trenerju Chrisu Finchu povzroča tudi Jaden McDaniels, ki je zaradi poškodbe gležnja prav tako na seznamu vprašljivih.

Tudi Jason Kidd pri Dallasu zadnje čase nima mirnega spanca zaradi številnih poškodb v svoji ekipi. Na obračunu z Minnesoto bo pogrešal Maxija Kleberja in Kyrieja Irvinga, že od 5. decembra pa ne more računati na Josha Greena. Vprašljiva sta tudi nastopa Setha Curryja (gleženj) in Derricka Jonesa jr. (kvadriceps), medtem ko je nastop Tima Hardawayja jr. kljub težavam s hrbtom verjeten. Luka Dončić si je na zadnji tekmi z LA Lakers lažje poškodoval gleženj, a že tisto tekmo odigral do konca in naj bi bil nared tudi za derbi zahodne konference.

V taboru Dallasa so pripravljeni tudi na morebitne težave, ki bi jim jih lahko povzročala visoka ekipa Minnesote, predvsem Karl- Anthony Towns in Rudy Gobert, kot izjemno nevarnost pa omenjajo še šestega igralca Timberwolves Naza Reida, ki v igro prihaja s klopi in v povprečju dosega več kot 12 točk na tekmo. Minnesota je izvrstna obrambna ekipa, na tekmo tekmecem dovoli v povprečju manj kot 106 točk, kar jo postavlja na drugo mesto v ligi NBA v tem elementu igre.

Dallas po spopadu z Minnesoto čakata dve tekmi v gosteh, 17. decembra se bodo ustavili prit Portland Trail Blazers, 19. pri prvakih v Denverju.

Liga NBA, 14. december

Lestvica

