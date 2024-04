Tako Luka Dončić kakor tudi Kyrie Irving bosta izpustila zadnjo tekmo rednega dela lige NBA. S strani sta že spremljala obračun proti Detroit Pistons, enako pa bo tudi danes ob 21.30, ko se bodo Dallas Mavericks pomerili z Oklahomo City Thunder, ki se poteguje za najboljši izhodiščni položaj v zahodni konferenci. Pred zadnjo tekmo imajo enak izkupiček kot lanskoletni zmagovalci lige Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves.

Glavni trener teksaškega moštva Jason Kidd bo osrednjima zvezdnikoma namenil še eno tekmo počitka, da bosta nato v končnico vstopila sveža, saj ju bo zasedba Dallasa (peto mesto v zahodni konferenci) v dvoboju z Los Angeles Clippers (četrto mesto) krvavo potrebovala. Končnica v ligi NBA se bo začela 20. aprila, dodatne kvalifikacije pa že 16. aprila.

Rednega dela za Dončića konec, v igri pa je še prestižna nagrada

Bo pa v naslednjih dneh še naprej veliko govora o nazivu MVP v ligi NBA. Za najkoristnejšega košarkarja sta zdaj v igri praktično le še Luka Dončić in Nikola Jokić. Številke so na strani slovenskega košarkarja, a je ekipa srbskega igralca višje uvrščena v zahodni konferenci.

A je čutiti, da bi se lahko letos slovenski košarkar spet lahko zapisal v zgodovino in kot prvi Slovenec osvojil prestižno lovoriko, ki ima v svetu košarke posebno veljavo. Delnice mu kotirajo visoko zlasti po zadnjem odličnem nizu Dallasa, ki je v zaključku rednega dela blestel in bil med najbolj vročimi ekipami.

V Lukovo "zmago" v lovu za naziv najboljšega verjamejo tudi v taboru Dallasa. Slogane s slovenskim pridihom "Pravi MVP" je moč videti širom ZDA. Kampanja je v polnem teku. Na slovitem Times Squaru je bila podoba Luke vidna na velikanskem digitalnem zaslonu, ob njem pa napis "Pravi MVP", njegove letošnje številke in še besedilo "Zgodovina v nastajanju".

One more WOW giveaway for today's live @971TheFreak broadcast of The Saturday Stein Line at @RJDukeSports in McKinney and presented by @PaniniAmerica.



This PRAVI MVP shirt will be won by an in-person attendee at the show!



Noon CT at 400 N. Central Expressway, Suite 109, 75070 pic.twitter.com/qTaBZy9BzT — Marc Stein (@TheSteinLine) April 13, 2024

Quite an image just sent to me from Times Square this afternoon ...



More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq pic.twitter.com/m5KnZKz8sV — Marc Stein (@TheSteinLine) April 12, 2024

Iz ozadja trka še Kandčan. Besede legendarnega Iversona na Dončićev račun odmevajo.

In kakšne številke imata najboljša košarkarja sezone 2023/24? Luka jo bo končal pri 33,9 točke (prvi strelec lige), 9,2 skoka in 9,8 asistence (drugi v ligi). Jokić je pred zadnjo tekmo pri 26,5 točke, 12,3 skoka in devet asistencah na tekmo.

V igri je prav tako Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander. Član Oklahome City Thunder se lahko pohvali s 30,3 točke, 5,6 skoka in 6,2 asistence na tekmo, njegova ekipa pa se poteguje za najboljše izhodišče na Zahodu.

Allen Iverson poje hvalnice Luki Dončiću. Foto: Guliverimage/Getty Images

V zadnjem pogovoru za ESPN se je o veljavi Luke Dončića razgovoril legendarni Allen Iverson, ki je dal vedeti, da bi moral biti prav slovenski košarkar naslednji obraz lige NBA. "Luka je nor. Saj veste, kaj mislim. Njegove zmožnosti so neverjetne. On dosega po 70 točk na tekmo. Saj razumete? Težko ga je pokrivati ena na ena. Njegove sposobnosti so enostavno neverjetne."

Liga NBA, 14. april:

Lestvica: