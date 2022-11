Prvi slovenski obračun v ligi NBA

Goran Dragić in Vlatko Čančar sta sicer povsem drugače vstopila v novo sezono. Dragić je na začetku sezone pokazal in dokazal, da pri 36 letih absolutno še ni za odpis in je odlično prevzel vlogo, ki mu je bila dodeljena pri Chicagu. V povprečju je na prvih 13 tekmah v sezoni dosegel 10 točk, 3,4 asistence in 1,9 skoka na tekmo. Na parketu v povprečju preživi 19 minut. Povsem drugače je pri Čančarju, ki pri Denverju ne dobiva prave priložnosti, nekaj drobtinic na parketu je dobil na petih tekmah, ob tem pa se je enkrat vpisal med strelce.

"Slovenske" tekme v rednem delu sezone 2022/23 v ligi NBA: 13. november 2022: Chicago Bulls - Denver Nuggets

18. november 2022: Dallas Mavericks - Denver Nuggets

20. november 2022: Dallas Mavericks - Denver Nuggets

6. december 2022: Denver Nuggets - Dallas Mavericks

10. december 2022: Chicago Bulls - Dallas Mavericks

15. februar 2023: Denver Nuggets - Dallas Mavericks

8. marec 2023: Denver Nuggets - Chicago Bulls

7. april 2023: Dallas Mavericks - Chicago Bulls

Chicago je na prvih 13 tekmah v sezoni zmagal šestkrat, Denver pa na dvanajstih osemkrat. Kdo bo uspešnejši tokrat?

Liga NBA, 13. november: 18.00 New York Knicks - Oklahoma City Thunder

0.00 Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves

0.00 Washington Wizards - Memphis Grizzlies

1.30 Philadelphia 76ers - Utah Jazz

2.00 Chicago Bulls - Denver Nuggets

3.00 Sacramento Kings - Golden state Warriors

3.30 Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets

Lestvica:

Preberite še: