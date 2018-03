Dragić najboljši pri Miamiju #video

Liga NBA, 12. marec

Košarkarji Portlanda so v ligi NBA v izjemni formi. V noči na torek so se na krilih Damiana Lillarda (32 točk) in Jusufa Nurkića (27) razveselili že desete zaporedne zmage. Načrta jim niso znali prekrižati niti gostje iz Miamija, ki so ostali prekratki za 16 točk. Goran Dragić je bil s 23 točkami najboljši strelec Vročice, a je za boljši rezultat pogrešal bolj razigrane soigralce. Miami je na tekmi pogrešal Hassana Whitesida in Dwyana Wada.

Miami je zapravil priložnost, da bi na oddaljenem gostovanju pri Portlandu dočakal tretjo zaporedno zmago. V dvorani Moda Center je izgubil z 99:115. Ni našel pravega recepta, kako ustaviti Damiana Lillarda, ki je obrambi Miamija nasul 32 točk in tako navdušil trenerja Erika Spoelstro, da ga ta uvršča med resne kandidate za MVP-igralca tekmovanja.

Vrhunci srečanja v Portlandu:

Lilllard je prispeval tudi deset asistenc, z raznovrstnim učinkom pa se je lahko pohvalil tudi njegov soigralec, zvezdnik iz Bosne in Hercegovine Jusuf Nurkić. S 27 točkami in 16 skoki je Portlandu pomagal do najdaljšega aktualnega zmagovitega niza med ekipami, ki tekmujejo v ligi NBA. Miami je zaostajal večino srečanja, nato pa na začetku zadnje četrtine poskrbel za preobrat. Z delnim rezultatom 18:2 se je Portlandu približal le na tri točke zaostanka, a so nato gostitelji vrnili udarec.

"Šolska" akcija Dragića in J. Johnsona:

Slovenski as Goran Dragić je že v prvem polčasu dosegel 17 točk, na koncu pa je bil s 23 točkami prvi strelec gostov.

Atraktiven koš Gorana Dragića:

Miami, ki v Portlandu ni računal na Hassana Whitesida (poškodba kolka) in Dwyana Wada (poškodba stegenske mišice), bo v noči na sredo gostoval pri Sacramentu.