V pričakovanju Luke Dončića

Slovenski košarkarski as Luka Dončić bi lahko za Dallas znova zaigral po desetdnevnem premoru zaradi poškodbe zapestja. Odločili se bodo tik pred začetkom tekme, ki se po srednjeevropskem času začne v noči na ponedeljek ob 3.00.

Mavericks so sicer uspešno igrali tudi brez Ljubljančana, saj so dobili štiri od petih tekem, ko je bil na tribuni. S sedmimi zmagami na zadnjih osmih tekmah so se tudi povzpeli na lestvici zahodne konference. Bili so že zunaj prve deseterice, zdaj so z 12 zmagami in osmimi porazi na petem mestu. Tokratni nasprotniki Portland Trail Blazers imajo po 20 odigranih tekmah, torej po slabi četrtini rednega dela sezone, osem zmag in zasedajo 13. mesto na zahodu.

