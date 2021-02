Olimpija v končnici strla odpor Krke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru 14. kroga lige ABA je Cedevita Olimpija na zaostali tekmi v Novem mestu po boljši igri v zaključku srečanja zmagala s 95:88. Po lanskem 4. oktobru so lahko slovenski košarkarski navdušenci znova spremljali večni slovenski košarkarski derbi, še tretjič na treh medsebojnih srečanjih v tej sezoni pa je bila boljša ljubljanska ekipa.

Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke bi morali to tekmo igrati 10. februarja, a so nekaj dni prej dodatna testiranja pokazala nove pozitivne primere na novi koronavirus najprej v novomeški, potem pa tudi v ljubljanski ekipi. Potem je sledil še tekmovalni premor zaradi reprezentančnih tekem.

Derbi je z izenačenim dvobojem in napeto končnico upravičil svoje ime. Krka je dobila uvodno četrtino, drugi polčas pa začela s sedmimi točkami prednosti. Ljubljančani so se v tretjem delu igre približali in zadnji del tekme začeli s točko prednosti.

Majhen naskok je Olimpiji uspelo ohranjati vse do 34. minute, ko je Krka vnovič povedla z 81:79 in po košu Mihe Škedlja s 83:79. Pol minute pozneje je ameriški organizator igre gostov Kendrick Perry poravnal izid na 83, potem pa s trojko goste znova popeljal v vodstvo.

Trojka Olimpije ob izteku igralnega časa v prvem polčasu:

Luka Lapornik je minuto in pol pred koncem s trojko znova izenačil (88:88), tik pred vstopom v zadnjo minuto pa je po košu prosti met za tri točke v enem napadu vrnil ameriški center Mikael Hopkins. Tri točke prednosti so nato Ljubljančani povišali na sedem, ko je Alen Hodžić zadel met iz igre, potem pa je izkoristil še prosti met. Ko je nato Hopkins, ki je bil z dvojnim dvojčkom (23 točk, 12 skokov) prvo ime srečanja, še blokiral zadnji napad domačih, je bil dvoboj odločen. Pri Krki je bil z 22 točkami najučinkovitejši Roderick Camphor.

Cedevita Olimpija bo v ligi ABA naslednjo tekmo igrala v soboto, ko bo gostila FMP, Krka pa bo dan prej gostovala pri Mornarju.

Liga ABA, zaostala tekma 14. kroga Sreda, 24. februar:

Krka : Cedevita Olimpija 88:95 (35:23, 22:27, 15:23, 16:22)

Camphor 22, Barič 13, Milovanović in Vučetić 10; Hopkins 23 (12 skokov), Blažič 19, Hodžić 16.