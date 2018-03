Zdovc proti Džikiću

Liga ABA, polfinale

Potem ko so Petrol Olimpija in še sedem klubov že končali s sezono v ligi ABA, pa se najboljša četverice v nedeljo podaja v polfinalno serijo. Vse tekme na Planet 2.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

V polfinalu bosta imela Srbija in Hrvaška po enega predstavnika, medtem ko pa kar dva kandidata za finale ponuja Črna gora. Mornar iz Bara bo skušal presenetiti evroligaško Crveno zvezdo. Košarko za sladokusce pa ponuja polfinalni par Budućnost – Cedevita. To bo hkrati tudi dvoboj dveh nekdanjih trenerjev Olimpije – Jureta Zdovca in Aleksandra Džikića.

Prvi tekmi serije, v kateri je treba dvakrat ugnati tekmeca, bo na sporedu to nedeljo. Povrtani pa teden dni pozneje.

Finalna serija se bo začela 9. aprila.

Liga ABA, polfinale – prvi tekmi

Nedelja, 18. 3.

19.00, Crvena zvezda – Mornar

21.00, Budućnost – Cedevita

Povratni tekmi bosta na sporedu 25. 3., morebitni tretji pa 31 .3.