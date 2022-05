Cedevita Olimpija po težki zmagi v polfinale, kjer jo čaka Crvena zvezda

Cedevita Olimpija je tudi na drugi tekmi za preboj v polfinale lige ABA premagala Igokeo in si zagotovila mesto med najboljšimi štirimi ekipami v regionalni ligi. Ljubljančani so se v Laktaših močno namučili za zmago, na koncu so slavili s 74:69 in se uvrstili v polfinale, kjer se bodo pomerili s Crveno zvezdo.

Cedevita Olimpija je dobila še četrti obračun z Igokeo v tej sezoni. Uspešna je bila na obeh tekmah rednega dela, zanesljivo pa je dobila tudi sobotno prvo tekmo v Tivoliju (93:79). Hkrati je le ena od treh ekip v ligi ABA poleg Partizana in Budućnosti, ki so zmagale v Laktaših. Pred današnjo tekmo je imela Igokea doma pet zaporednih zmag; nazadnje je izgubila konec januarja.

Olimpija se je na drugi tekmi play-offa za uvrstitev v polfinale z Igokeo precej namučila. V prvih desetih minutah sta se ekipi v Laktaših večino časa izmenjavali v vodstvu, v drugi četrtini pa je Olimpija vendarle nekoliko stopila na plin in povedla s +8 (33:25), a je Igokea v zadnjih minutah prvega polčasa znova ujela priključek in se na odmor podala z zaostankom treh točk (36:39).

Yogi Ferrell je bil s 17 točkami prvi strelec tekme. Foto: Igokea/Nikola Vuruna

Igokea na začetku drugega polčasa pobegnila

Uvod v tretjo četrtino je minil povsem po željah domačih košarkarjev, ki so tretjih deset minut odprli z delnim izidom 13:3 in Olimpiji pobegnili na devet točk razlike. Ljubljančani so se nato sicer vrnili v igro in ob koncu tretje četrtine vodili s 57:55. Tudi v zadnjem delu so se ljubljanski košarkarji precej namučili z nasprotnikom, a so v končnici vendarle strli odpor Igokee. Pri rezultatu 64:64 (35. minuta) sta stvari v svoje roke prevzela najboljša posameznika pri Cedeviti Olimpiji; Yogi Ferrell (17 točk, met 7:14) je zadel dve trojki, Melvin Ejim (16 točk, trojke 4:7) pa je dodal dve točki za 72:64. Ljubljančani so na koncu slavili s 74:69.

Cedevita Olimpija bo v polfinalu prav tako na dve zmagi igrala z najboljšo ekipo rednega dela Crveno zvezdo. Prva tekma bo na sporedu v Beogradu v četrtek, 12. maja, druga v Ljubljani v ponedeljek, 16. maja, morebitna tretja pa 20. maja.