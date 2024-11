Cedevita Olimpija išče povratek na zmagovite tirnice

Članska zasedba Cedevite Olimpije je v petek odpotovala v Dalmacijo, natančneje v Zadar, kjer se bo danes ob 17. uri na dvoboju osmega kroga pomerila z domačo ekipo Zadra. Po sedmih odigranih tekmah se ekipi na lestvici tekmovanja nahajata na 12. oz. 13. mestu, z enakim izkupičkom zmag in porazov. Oboji so za zdaj zbrali dve zmagi in doživeli pet porazov.

Kot so sporočili iz kluba, v Zadar z ekipo nista odpotovala glavni trener Zvezdan Mitrović, ki okreva po rutinskem zdravstvenem posegu po težavah s hrbtom, in Brynton Lemar. Zadnji je v sredo opravil zdravstveni pregled, ki je pokazal, da okrevanje po poškodbi stopala na tekmi drugega kola EuroCupa proti Venezii poteka po predvidenem načrtu. Lemar bo v tem tednu preventivno nadaljeval individualno delo ob maksimalni obremenitvi, pričakovati pa je, da se bo ekipnim treningom priključil v času tekmovalnega premora. Prihodnji torek bo od poškodbe, ki jo je staknil 1. oktobra, minilo šest tednov.

"Zadar v zadnjem obdobju igra zelo dobro, čeprav so naši sobotni tekmeci doživeli dva poraza, proti Crveni zvezdi in Partizanu, na domačem parketu. Premagali so Krko v Novem mestu in Split v hrvaškem državnem prvenstvu, to pa zagotovo kaže na kvaliteto naših nasprotnikov. Ekipo sestavljajo igralci, ki lahko igrajo več igralnih položajev, to pa Zadru, predvsem v napadu, pomeni veliko. Mi moramo čim bolje odreagirati po nizu porazov in se odzvati na vzdušje, ki nas čaka v soboto, in da nam ta atmosfera ne povzroča težav. Obenem moramo biti zanesljivi v napadu in čim boljši ter agresivni pri igri v obrambi," je pred sobotno tekmo povedal Đorđe Adžić.

Krka bo v ponedeljek gostila FMP. Foto: Aleš Fevžer

Krka bo na delu v ponedeljek, ko bo v dvorani Leona Štuklja gostila FMP. Krka je po sedmih krogih pri dveh zmagah, v prejšnjem krogu je v zaključku zapravila uspeh proti Zadru. Na drugi strani je FMP pri izkupičku treh zmag in štirih porazov. Nazadnje je gostujoča ekipa v srbskem obračunu visoko s 64:91 klonila proti Partizanu.

Liga ABA, 8. krog:

Sobota, 9. november:

Nedelja, 10. november:

Ponedeljek, 11. november:

Lestvica: