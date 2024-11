Krka v lov za tretjo zmago, Cedevita Olimpija pri prvakih

Košarkarji Krke imajo v ligi ABA dve zmagi in štiri poraze, Zadar pa je do zdaj zmagal enkrat. V prvem krogu so v Zagrebu porazili Cibono, potem pa izgubili domače tekme z Igokeo, Budučnostjo, Partizanom in Crveno zvezdo ter v gosteh s SC Derbyjem.

"Zadar je ekipa, katere stanje na lestvici ne zrcali njihove kakovosti. Imeli so zahteven razpored, odigrali so tri težke tekme – merili so se z Budućnostjo, Partizanom in Crveno zvezdo. Tako proti Partizanu kot Crveni zvezdi so bili do zadnjega v igri za zmago, imeli so malce smole. Igrali so tudi na neugodnem gostovanju v Podgorici pri Derbyju. Za Zadar se šele zdaj začnejo prave tekme, ki jih bodo morali zmagovati. Zadar je favorit, mi imamo svoje cilje, svoja orožja. Zadar igra izredno atipično košarko z veliko spuščanja žoge pod koš vseh pet igralcev, zato bomo morali dejansko biti izredno osredotočeni vso tekmo. Taktično se bomo morali pripraviti najboljše do zdaj, da bi lahko parirali taki igri, na katero so oni vajeni, mi nismo. Želimo si zmage," je pred tekmo dejal trener Krke Dejan Jakara.

Cedevita Olimpija se bo v ponedeljek pomerila s Crveno zvezdo. Foto: Filip Barbalić

Zelo zahtevno delo pa v ponedeljek čaka Cedevito Olimpijo, ki bo gostovala pri Crveni zvezdi. Ljubljanska zasedba je po šestih krogih pri dveh zmagah, na pot v Beograd pa so se zmaji podali s popotnico dveh zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Crvena zvezda je na drugi strani pri štirih zmagah.

Liga ABA, 7. krog:

Petek, 1. november:

Sobota, 2. november:

Nedelja, 3. november:

Ponedeljek, 4. november:

Lestvica:

Preberite še: