Omić zablestel pri zmagi Crvene zvezde, Olimpija povozila MZT

Liga ABA, 19 krog

Košarkarji Petrola Olimpije so v 19. krogu lige ABA v Skopju s 96:55 odpravili zadnji MZT in nekoliko poskočili na lestvici. Zmaji so gostom v drugem polčasu dopustili zgolj 16 točk. V ponedeljek je Alen Omić izdatno prispeval visoki zmagi Crvene zvezde nad mestnim tekmecem FMP-jem.

Le še štirje krogi so preostali do konca rednega dela lige ABA. 19. krog sta v derbiju z dna lestvice odprla MZT Skopje in Petrol Olimpija, ki je v Makedoniji gostoval brez še vedno poškodovanega kapetana Domna Lorbka in povsem nadigrala gostitelje. Zmaji so ob polčasu zaostajali za dve točki (37:39), nato pa stopili na plin in povsem onemogočili Makedonce. Ti so v tretji četrtini dosegli zgolj pet očk, v drugem polčasu komaj 16.

"MZT Skopje je zelo nevarno moštvo, če mu dovoliš da se razleti po parketu in če mu dovoliš odprte mete za tri točke. V prvih 15 minutah smo igrali dobro v obrambi, a v zadnjih 5 minutah druge četrtine smo nasprotniku dovolili, da se je vrnil v igro in povedel. V nadaljevanju tekme smo odigrali bolje v napadu in dosegli smo pomembno zmago. Skopju želim vse dobro, čeprav je v resni situaciji. Želim mu, da osvoji domače prvenstvo in pokal, kot tudi, da se ponovno srečamo v ligi ABA," je po tekmi povedal trener Petrola Olimpije Zoran Martić.

"Začeli smo precej agresivno, a MZT se je dobro držal in imel prednost ob polčasu. No, v drugem delu smo odigrali dobro v obrambi in zaprli vse dostope do svojega obroča. Mislim da je to odločilo in z velikim številom točk v drugem polčasu smo prišli do zanesljive zmage," pa je povedal Talor Battle, ki je k zmagi Ljubljančanov prispeval devet točk.

V Zagrebu sta se v derbiju kroga pomerila Cedevita in Budućnost, zmage pa se je veselila četa, ki jo vodil nekdanji slovenski selektor Jure Zdovc.

Vlatko Čančar je v nedeljo z Mego izgubil pri Partizanu.

Alen Omić je v ponedeljek blestel v dresu Crvene zvezde, ki je s 100:77 porazila FMP. Slovenski košarkar bošnjaških korenin si je prislužil pohvale navijačev Zvezde, ki so ga vzeli v bran pred napadi skrajne navijaške skupine Delije. Omić se jim je oddolžil z 12 točkami, 5 skoki in 4 asistencami, s katerimi je bil drugi najučinkovitejši posameznik zmagovitega kluba. Crvena zvezda je skočila na vrh lestvice lige ABA.

Liga ABA, 19 krog Sobota MZT Skopje : Petrol Olimpija 55:96

Trajkovski, Stojanovski oba po 12, Minchev, Spasojević oba po 8; Morgan 16, Badžim, Oliver oba po 15 Cedevita : Budućnost Voli 76:71

Krušlin 19, Musa 15, Nichols 10; Gibson 19, Gordić 12

Nedelja Igokea : Mornar 79:93

Rikić 20, Reinhardt 18; Needham 26, Luković 16, Pavić in Vranješ po 13 Partizan : Mega Bemax 89:73

Williams-Goss in Sy po 17; Čančar 12, Rebić 11

Ponedeljek FMP : Crvena zvezda 77:100

Čović 19, Apić 11; Feldeine 19, Omič 12, 5 skokov in 4 asistence v 20:34 min., Dobrić in Bjelica po 11 Zadar : Cibona 79:73

Knowles 19, Ivanov 18, Brzoja 14; Žorić 20, Tomas 12