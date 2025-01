Krka v Srbiji, Cedevita Olimpija po maščevanje

Zadnjo tekmo na začetku lige v septembru je Mega v Novem mestu proti Krki dobila z 80:70. "Mega igra podobno košarko kot mi, čeprav so pri tem še vedno kar nekaj pred nami. Za vsako tekmo imajo ves teden časa za pripravo, mi tega nimamo, a to ni za nas nič novega. Mi vemo vse o njih, oni vse o nas, sistemi moderne košarke so si zelo podobni. So odlično vodeni, igralci pa res razumejo sistem. Mi jih moramo prisiliti, da naredijo čim več napak, v obrambi pa mora biti čim manj padcev. Mega še posebej dobro igra doma, so pa tudi v gosteh s Partizanom dokazali, da se lahko merijo z vsakim. Dobili so na primer tudi Dubaj v gosteh. So pa mlada ekipa, ki ima vzpone in padce. Imeli smo dva treninga za pripravo in poskušali smo se kar najbolje pripraviti na to tekmo. Smo pa glede na prvo tekmo z njimi napredovali, saj so se nekateri košarkarji takrat še uvajali v naš sistem. Upam, da bo tekma dobra. Ne gremo se v Beograd upirat, ampak gremo poskusit zmagati," je pred srečanjem dejal trener Krke Dejan Jakara.

Cedevita Olimpija bo v Stožicah gostila tekmeca iz Železnika. Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije pa bodo v Stožicah gostili FMP iz Železnika in poskušali zabeležiti novo pomembno zmago v boju za mesta v končnici. Cedevita Olimpija ima po 15 odigranih tekmah zmago več od tokratnega nasprotnika. Ljubljančani jih imajo na svojem računu osem, košarkarji FMP pa sedem. Obe ekipi sta tik pod mesti, ki prinašajo izločilne boje, obračun pa bo tako toliko bolj pomemben za ljubljanski kolektiv, ki je na zadnjih sedmih tekmah v tekmovanju doživel le en poraz, na drugi strani pa je FMP v zadnjem obdobju doživel tri zaporedne poraze, je pa v prvem krogu doma premagal Olimpijo, ki se bo tako poskušala maščevati za poraz na prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni.

"Želim si, da tudi v nedeljo od fantov vidim enako energijo kot na tekmi z Arisom, verjamem pa, da bo motivacija drugačna, še posebej ob dejstvu, da nas je FMP na prvi medsebojni tekmi premagal. Naši tekmeci so spremenili svojo zasedbo, imajo veliko mladih igralcev, ki igrajo dobro in brez pritiska. Že proti Budućnosti so prikazali odlično predstavo. V obračun moramo vstopiti osredotočeni in z zavedanjem, da je tekma pomembna. Naš pristop mora biti resen in osredotočen celotno tekmo," je pred nedeljskim obračunom v Stožicah povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

