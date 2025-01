Slovenski derbi v Stožicah

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili enkrat, in sicer povsem na začetku sezone, ko je bila Cedevita Olimpija v superpokalu boljša s kar 103:73. Ljubljanska zasedba je po 14 odigranih tekmah pri polovičnem izkupičku, Krka je na 14 tekmah zmagala trikrat. Cedevita Olimpija v dvoboj s Krko vstopa po tem, ko je na predzadnji dan starega leta v Beogradu kljub odlični predstavi tesno izgubila proti Partizanu, nato pa po težavah s potovanjem v Litvo v četrtek ni stopila na parket v Panevežysu, kjer bi se morali Zmaji pomeriti z Lietkabelisom. Krka je po drugi strani na zadnji tekmi na državnem prvenstvu klonila proti Heliosu, pred tem pa je v ligi ABA nudila več kot dostojen odpor Crveni zvezdi.

"Za nami je zahtevno potovanje, ki nam je onemogočilo pravi trening. V petek smo igralcem namenili prost dan za počitek, v soboto pa začenjamo priprave na nedeljsko tekmo. Krka je kakovosten nasprotnik, kar so Novomeščani nazadnje dokazali z izjemno predstavo proti Crveni zvezdi v regionalni ligi. Tekma bo zahtevna, zato moramo pristopiti resno, se čim bolje pripraviti in odigrati na visoki ravni. Kljub utrujenosti in neugodnim razmeram, ki so nas spremljale na poti, bomo storili vse, da se osvežimo, zberemo in dosežemo zmago," je pred obračunom s Krko povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev, Zvezdan Mitrović.

Lahko Krka preseneti v Stožicah? Foto: Aleš Fevžer

"Cedevita Olimpija je odlična ekipa. Igrajo izredno agresivno v obrambi, lahkotno v napadu. Imajo ogromno igralcev, ki lahko izstopijo iz sistema in so pri tem uspešni. Mi smo po nizu porazov malce padli, a to je sestavni del športa. Morali se bomo pobrati, biti osredotočeni skozi celo tekmo, če hočemo parirati Olimpiji. Oni so velik favorit, mi pa bomo skušali izkoristiti prednosti, ki jih imamo," pa je pred srečanjem dejal strateg Krke Dejan Jakara.

