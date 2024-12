V živo: napeto v Tivoliju, Olimpija pravkar proti Spartaku

Košarkarji Cedevite Olimpije v osmem krogu košarkarske lige ABA pravkar v Hali Tivoli gostijo Spartak Subotico. Krka bo v ponedeljek gostovala pri Splitu. Na prvi tekmi kroga je Dubaj z 71:63 v gosteh premagal Zadar, Klemen Prepelič je ob zmagi dosegel 14 točk in pet skokov. Vodilni Partizan je zlahka odpravil Igokeo in z enajsto zmago ohranil stoodstotni izkupiček.

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih štirikrat zmagali. V ligi ABA so sicer pri štirih zmagah in šestih porazih, medtem ko je Spartak pri izkupičku 6-4. "Zame njihova dobra sezona ni presenečenje, imajo res kakovostno zasedbo in dober proračun. Med drugim so dobili Budućnost v Podgorici, bili so blizu tudi proti Dubaju, Partizanu in Crveni zvezdi. Čaka nas izjemno težko delo," je pred srečanjem dejal trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Foto: Aleš Fevžer

"Spartak je v tej sezoni že dokazal, da lahko enakovredno igra proti vsaki ekipi, zato pričakujemo težko tekmo. Čaka nas zahteven nasprotnikov, tekme se veselimo. Všeč mi je, da smo po reprezentančnem premoru praktično vsi zdravi, vrnila sta se glavni trener in Brynton Lemar, pridružil se nam je Andrija Stipanović. Igramo dobro košarko in na tem moramo graditi v prihodnje," je pred nedeljsko tekmo povedal Rok Radović.

V dosedanjem delu sezone je Spartak premagal Krko, FMP, Mornar-Barsko zlato, Split, Igokeo in Budućnost, poraze pa je doživel proti SC Derbyju, Partizanu, Dubaju in nazadnje Crveni zvezdi, kljub temu pa se je proti ekipam, ki so zaenkrat pri vrhu lestvice tekmovanja kosal povsem enakovredno, izredno pomembno zmago v boju za mesta v zgornji polovici lestvice pa je zabeležil na gostovanju v Podgorici proti Budućnosti.

