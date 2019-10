Legendarni trener ostro kritiziral Boštjana Nachbarja

"Pogrešamo igralce in tudi druge ekip jih," je Pešić sprva odgovoril na vprašanje o poškodovanih košarkarjih v njegovi Barceloni, ki je v četrtek v Beogradu v okviru Evrolige s 73:65 premagala Crveno zvezdo.

"Vsi veste, da je bilo letos svetovno prvenstvo in praktično vsi košarkarji, ki so igrali, so se poškodovali. Nisem jih jaz poškodoval. Sami so se. Le igrali so na prvenstvo in nič trenirali. In ko ne treniraš … In zdaj Nachbar (Boštjan Nachbar, direktor sindikata igralcev Evrolige, op. a.) postavlja nova pravila, da bi se priprave na novo sezono začele šele 24. avgusta. Ni normalen. Ne zaveda se, da smo v Evropi in ne v NBA. Ponavadi od lige NBA vzamemo tisto, kar ni dobro. Kaj šele, da bi pomislili vzeti dobre stvari," se je sprva razgovoril Pešič.

A se srbski strokovnjak na klopi katalonskega giganta ni zaustavil in je še naprej metal puščice proti Slovencu: "Predstavljajte si, začetek priprav želi prestaviti na 24. avgust, mi pa imamo superpokal 21. Sezona se začne zadnji teden v septembru in pravi, da je štiri tedne priprav dovolj za celotno sezono, ki traja deset mesecev. Človek je nenormalen."

Boštjan Nachbar je bil med pobudniki za ustanovitev sindikata igralcev Evrolige. Foto: Vid Ponikvar

Izpostavil je, da nimajo le pri Barceloni težave s poškodbami, ampak tudi pri Fenerbahčeju, Real Madridu … "Evropske ekipe damo največ igralcev za svetovno prvenstvo. Vsi so poškodovani. Ne razumem, zakaj nas ti ljudje ne vprašajo. Če sam kaj ne vem, vprašam. A niso nič vprašali glede trening metod. Igralce moraš pripraviti, morajo trenirati. Morda treningi sploh ne bi smeli obstajati … Vse vemo brez treningov. To je razlog za poškodbe in to ni dobro za evropsko košarko," je priznani strokovnjak sklenil misli.