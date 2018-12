LeBron James se je moral opravičiti zaradi objave na Instagramu

James z več kot 48 milijoni sledilcev na družbenem omrežju redno deli besedila pesmi, ki jih posluša v avtu. Tako je bilo tudi tokrat, vendar je njegova objava sprožila negodovanje med nekaterimi, ker besedilo pesmi asmr raperja Savage 21 vsebuje vrstico "prejemamo ta židovski denar, zato je vse košer".

Ameriški gospodarski novinar Darren Rovell je med prvimi izpostavil, da je moč razumeti besedilo kot utrjevanje stoletja starih stereotipov o židovski kulturi in denarju. Izpostavil je, da je eden najboljših košarkarjev vseh časov ponavadi zelo previden z izbiro glasbenih besedil, da le ne bi koga užalil.

"Žal mi je, če sem koga užalil"

A tokrat mu je vendarle to uspelo, zato se je tudi javno opravičil, poroča ameriški športni portal ESPN. "Sigurno mi je žal, če sem koga užalil. A to ni bil razlog, da sem delil to besedilo ... Dejansko sem ga razumel kot kompliment, ampak očitno nekateri gledajo na to drugače. Zato se opravičujem," je dejal v nedeljo.

Kot še poroča The Guardian, gre za neprijetno napako za Jamesa, ki je v zadnjem času postal vse bolj pomemben glas o široki paleti družbenih vprašanjih in krivicah, ki se godijo temnopolti skupnosti v ZDA.

Foto: Getty Images

Ostro kritiziral lastnike ekip v ligi NFL

Konec prejšnjega tedna je tako ostro kritiziral lastnike ekip v ligi ameriškega nogometa NFL, da se obnašajo kot lastniki sužnjev, saj igralcem do potankosti predpisujejo, kako naj bi se obnašali, hkrati pa jih brez težav vržejo na cesto.

"V ligi NFL je cela kupica belih starcev, ki so lastniki ekip in se obnašajo kot da so lastniki sužnjev ... 'To je moje moštvo, počel boš, kar ti rečemo, ali te bomo odslovili,'" je dejal, ob tem pa pohvalil vodstvo košarkarske lige NBA, da je veliko bolj odprto do drugačnosti.