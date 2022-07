Laso: Real Madrid je moj dom, moje življenje

Nekaj tednov po tem, ko se je zaradi zdravstvenih težav s trenerskega stolčka Madridčanov poslovil, je danes javnosti povedal, da se počuti odlično in si želi ostati v trenerskem poslu. "Resnično sem v redu," je na morebitne dvome o svojem zdravju odgovoril Laso, ki je med končnico španske lige Endesa doživel manjši srčni infarkt. "Moje srce deluje normalno in počutim se odlično. Zdravniki so mi povedali, da je šlo le za lažji srčni napad.

"Brez težav jim pokažem izvide"

Madridčani so z Lasom prekinili pogodbo zaradi "zdravstvenih razlogov". Foto: Guliverimage 54-letni košarkarski trener je danes javnosti naznanil, da mu zdravniki niso prepovedali nadaljnjega dela, čeprav so pri Realu kot razlog za njegov odhod navedli "slabo zdravstveno stanje". "Če jih tako skrbi zame, jim z veseljem pokažem zdravniške izvide," je povedal na današnji tiskovni konferenci. "Srečo sem imel, da sem bil v rokah odličnih zdravnikov, ki jim popolnoma zaupam. Zdravniki so mi jasno povedali, da sem popolnoma zdrav, ne vem, od kod vodstvu Reala drugačne informacije," je bil nad odločitvijo Reala razočaran Laso.

Po tem, ko je bil zaradi blagega srčnega infarkta nekaj dni tudi hospitaliziran, kljub hitremu odpustu iz bolnišnice na končnicah tekem lige ACB ni poveljeval košarkarjem kraljevega kluba, čeprav je bil na tekmah prisoten in ob koncu z njimi celo proslavljal zmago. "Zelo sem vesel, kako nam je uspelo zaključiti sezono, a ko sem izvedel, da v prihodnje ne bom več trener kraljevega kluba, sem bil izjemno potrt," je konec svoje poti pri Realu komentiral njihov legendarni strateg.

"Real Madrid je moj dom, moje življenje"

Laso je v svoji karieri pri Realu sodeloval tudi z Luko Dončićem. Foto: Sportida Laso po enajstih letih zapušča klop Madridčanov in tudi grenko slovo ga ne bo odvrnilo od ljubezni do tega kluba. "Nisem več glavni trener kluba, in le hvaležen sem lahko klubu za to, kar mi je v vsem tem času dal," je bil nad odločitvijo sicer razočaran Laso. "Real Madrid je moj dom, moje življenje, tega nič ne more spremeniti," je še dodal Španec, ki sicer aktivno išče nov klub. "Ne bom treniral kluba samo zato, da ostanem trener, želim si trenirati klub, za katerega se bom najbolj navdušil, saj to rad počnem, in počnem to z vsem srcem," je na vprašanje, kje želi nadaljevati trenersko kariero, odgovoril Laso, po tem, ko so ga nekateri že povezovali s Crveno zvezdo.