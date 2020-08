KZS z manjšim proračunom kot lani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je potekala redna letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije, ki je bila sprva načrtovana za mesec junij, a bila zaradi pandemije koronavirusa prestavljena. Delegati so sprejeli poročila vseh organov, potrdili pa tudi finančni načrt za leto 2020. Letos bo KZS razpolagala skoraj s 3,4 milijona evrov, kar je 200.000 evrov manj kot lani.

Delegati so potrdili tudi načrt dela. Pri tem so prisotni izpostavili, da se je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa svetovni šport v zadnjih šestih mesecih praktično ustavil, zveza pa je kljub temu izvedla državno prvenstvo v košarki 3x3, košarkarski tabor, košarkarske počitnice, individualne treninge za članske reprezentante in reprezentantke ter, kot ena redkih košarkarskih zvez v Evropi, tudi kvaliteten enomesečni program treningov za reprezentance mlajših starostnih kategorij.

V letu, ko zveza praznuje 70 let obstoja, je bilo v ta namen pripravljenih kar nekaj aktivnosti, ki se bodo izvajale tudi v zadnji četrtini leta. Vsi košarkarski delavci pa že nestrpno pričakujejo konec septembra, ko se bodo po 11. marcu začela uradna članska tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Le ta bodo v prihajajoči sezoni 2020/2021 potekala že 30. leto.

Zaradi neaktivnosti so iz članstva Košarkarske zveze Slovenije izključeni KD Koper, KK Veterani Kočevje, Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 plus in Društvo košarkarskih sodnikov Ljubljana.